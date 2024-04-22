Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Израиль применил новейшую ракету Rampage своей разработки против Ирана
По сообщениям израильских СМИ, во время недавнего удара вблизи иранского ядерного объекта израильские военные применили новейшие ракеты своего производства, получившие название "Rampage".

реклама

Согласно сообщениям СМИ, во время недавнего удара вблизи иранского ядерного объекта израильские военные применили новейшие ракеты класса "воздух-поверхность" своего производства, получившие название "Rampage". Ракета, идентифицированная по изображениям, также соответствует масштабам ущерба, нанесенного в результате атаки, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильский телеканал Kan 11.

Israel used this locally developed air-to-surface missile against Iran

реклама

Ракета длиной 15 футов движется со сверхзвуковой скоростью, что затрудняет ее перехват. Она разработана для поражения стационарных и хорошо защищенных целей, таких как базы ВВС, центры технического обслуживания, связи и командования. Ракета способна работать как автономно, так и с помощью авиационной системы. Кроме того, она поддерживает беспроводную связь и передачу видео по интерфейсу RS-170. Ракета способна работать в любых погодных условиях, днем и ночью, а точность наведения предотвращает нанесение сопутствующего ущерба. Оснащенная системой навигации GPS / INS, она также обладает возможностями защиты от помех.

Разработанная израильскими специалистами в области безопасности, ракета способна нести боеголовку, начиненную 150 килограммами взрывчатки. "Rampage" может изменять траекторию полета в воздухе и достигать объекты на расстоянии до 145 километров.

Как сообщают израильские военные эксперты, ракеты "Rampage" впервые были применены в боевых действиях в апреле 2019 года: израильские ВВС выпустили ракеты с истребителей F-16 по объекту производства и хранения иранских ракет в Масиафе, Сирия. Тогда, в результате атаки объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана был уничтожен, хотя, как сообщалось, объект был защищен системами ПВО С-300.

Ранее газета New York Times сообщила, что Израиль использовал военные самолеты F-35 для стрельбы высокоточными ракетами с большого расстояния по батареям С-300, размещенным на секретной военной базе в иранском Исфахане.

Как сообщают израильские СМИ, использование ракет "Rampage" произошло в соответствии с решением Тель-Авива "осуществить ответный удар таким образом, чтобы послать тихий, но решительный сигнал Ирану".

#израиль #иран #rampage #израиль и иран
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
3
Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
2
Новый мост через Волгу достроят в 2025 году
+
В обновлении Windows 10 настоятельно рекомендуется перейти с локальной учётки на интернет-запись
10
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
2
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
1
ГИБДД заранее предупредили самокатчиков о готовящихся рейдах
4
Fallout 5 будет, но после TES 6
8
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
9
Самому необычному "недострою" Москвы подобрали замену
+
Под Днепропетровском под повторный удар "Искандера" попали истребитель МиГ-29 и система С-300 ВСУ
+
Санкции США превращают Китай в гиганта по производству устаревших чипов
3
АвтоВАЗ анонсировал выпуск LADA Vesta для маломобильных граждан в 2025 году
+
TCL представила свой новый телевизор 65T7K с разрешением 4К
5
Эксперты: нынешний халвинг может поднять стоимость биткоина до 700 000 долларов
+
Rheinmetall берёт на работу сотрудников из испытывающей сложности автомобильной отрасли
+
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
В России началось реальное импортозамещение
1
Солнечная батарея, толщиной в 20 раз тоньше волоса, обеспечила длительные полеты беспилотника
+

Популярные статьи

12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
253
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
19
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
16
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
10
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
229
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
11
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620
4
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
2
8 важных вопросов о перспективах и подводных камнях ИИ
+

Сейчас обсуждают

KillerOK
11:30
Ещё ни одному еврею не удавалось утилизировать нацистов в таких огромных количествах. Понятно, что основную роль в этом нелёгком процессе играет Россия, но и этот актёр в роли президента “незалежной” ...
Россия готовится выпустить 128-ядерную платформу для суперкомпьютеров
Мимо
11:23
Лучше не пиши сюда, жертва неудачной операции по удалению раковой опухоли в лобных долях мозга. Не напрягайся так, ибо совсем чревато.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Мимо
11:22
Точно, слив засчитан... Вот только он слил в канализационный остойник тебя - голимого упорота.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
grazer08
11:21
Генсек НАТО верит, что США «ещё не опоздали» с военной помощью Украине
grazer08
11:20
Министр торговли США убеждена в том, что санкции существенно усложнили ведение боевых действий Россией
Мимо
11:20
Вместо пруфов - высер очередного хопорука.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Lexagon
11:19
Старик Филиппин давно не участвовал в учениях, и вот его решили привлечь, если судить по заголовку.
Военные США и Филиппин проводят масштабные учения
Мимо
11:18
До-о, ты не фонат. Ты - упорот куртки.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Мимо
11:18
Вот ты пишешь про упорантов... Так как сам упорант в кубе.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Мимо
11:17
Сгорит АМД? Сгорит твоё очко - оно просто полыхает.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем