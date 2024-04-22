По сообщениям израильских СМИ, во время недавнего удара вблизи иранского ядерного объекта израильские военные применили новейшие ракеты своего производства, получившие название "Rampage".

Согласно сообщениям СМИ, во время недавнего удара вблизи иранского ядерного объекта израильские военные применили новейшие ракеты класса "воздух-поверхность" своего производства, получившие название "Rampage". Ракета, идентифицированная по изображениям, также соответствует масштабам ущерба, нанесенного в результате атаки, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильский телеканал Kan 11.

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Ракета длиной 15 футов движется со сверхзвуковой скоростью, что затрудняет ее перехват. Она разработана для поражения стационарных и хорошо защищенных целей, таких как базы ВВС, центры технического обслуживания, связи и командования. Ракета способна работать как автономно, так и с помощью авиационной системы. Кроме того, она поддерживает беспроводную связь и передачу видео по интерфейсу RS-170. Ракета способна работать в любых погодных условиях, днем и ночью, а точность наведения предотвращает нанесение сопутствующего ущерба. Оснащенная системой навигации GPS / INS, она также обладает возможностями защиты от помех.

Разработанная израильскими специалистами в области безопасности, ракета способна нести боеголовку, начиненную 150 килограммами взрывчатки. "Rampage" может изменять траекторию полета в воздухе и достигать объекты на расстоянии до 145 километров.

Как сообщают израильские военные эксперты, ракеты "Rampage" впервые были применены в боевых действиях в апреле 2019 года: израильские ВВС выпустили ракеты с истребителей F-16 по объекту производства и хранения иранских ракет в Масиафе, Сирия. Тогда, в результате атаки объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана был уничтожен, хотя, как сообщалось, объект был защищен системами ПВО С-300.

Ранее газета New York Times сообщила, что Израиль использовал военные самолеты F-35 для стрельбы высокоточными ракетами с большого расстояния по батареям С-300, размещенным на секретной военной базе в иранском Исфахане.

Как сообщают израильские СМИ, использование ракет "Rampage" произошло в соответствии с решением Тель-Авива "осуществить ответный удар таким образом, чтобы послать тихий, но решительный сигнал Ирану".