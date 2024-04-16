ОАЭ приступает к реализации грандиозного проекта eSports Island по строительству игрового острова ​для крупнейших киберсоревнований.​

Абу-Даби становится ведущим киберспортивным направлением благодаря тому, что международный игровой оператор начинает реализацию мегапроекта в столице ОАЭ.

На фоне растущего глобального увлечения киберспортом компания True Gamers объявила о строительстве игрового острова в Абу-Даби. Согласно официальному объявлению True Gamers, компания инвестирует более 280 миллионов долларов в этот грандиозный проект, общая стоимость которого в скором времени может превысить 1 миллиард долларов.

реклама

Региональные СМИ отмечают, что заявленные инвестиции помогут реализовать амбициозные цели проекта, которые включают в себя приобретение частного острова и создание уникальных впечатлений, таких как прыжок с парашютом в стиле PUBG. План реализации этого амбициозного проекта предусматривает строительство двух высотных зданий. В одной из башен разместится офис, посвященный цифровым технологиям и инновациям, а в другой - курортный отель.

На игровом острове будут созданы первоклассные условия для тренировок профессиональных игроков и команд, а также современная арена для проведения крупных мероприятий. Кроме того, на острове, как сообщается, будут созданы “специальные площадки для создания контента для влиятельных лиц и разработчиков игр”.

Компания True Gamers также запланировала построить уникальный роскошный отель, тематически посвященный киберспорту, чтобы предложить игровому сообществу возможность полного погружения.

Как отмечают обозреватели, поддержка Абу-Даби киберспортивного острова происходит в то время, когда эта индустрия стремительно развивается. В регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка) доходы от киберспорта в 2023 году выросли до 2 миллиардов долларов. Большая часть этого дохода поступила из ОАЭ и Саудовской Аравии.

Планируемое местоположение киберспортивного острова находится в Аль-Раха, недалеко от международного аэропорта Зайд и главных туристических достопримечательностей острова Яс. Яс привлек к себе значительное внимание как мировой спортивный центр после успешного проведения множества громких мероприятий. К ним относятся турниры UFC по смешанным единоборствам, финал сезона Формулы-1, турниры по гольфу DP World Tour и показательные матчи NBA.

Относительно участия в этом проекте Абу-Даби обозревателями отмечается, что столица ОАЭ имеет убедительный опыт в организации киберспортивных мероприятий. Совсем недавно здесь во второй раз прошел мировой финал Blast Premier. Это был международный турнир с призовым фондом в 1 миллион долларов. “True Gamers провели всесторонний анализ рынка киберспорта в регионе MENA и траектории роста мировой киберспортивной индустрии, прежде чем приступить к разработке eSports Island”, - сказал генеральный директор и соучредитель True Gamers Антон Василенко.

Стоит отметить, что развитие киберспортивного острова - это нечто большее, чем просто игры или развлечения. Это полностью соответствует правительственному плану ОАЭ “Видение Абу-Даби до 2030 года”. По примеру Саудовской Аравии, правительство ОАЭ планирует построить экономику, которая в меньшей степени будет зависеть от доходов от продажи нефти и в большей степени будет основываться на знаниях и туризме. По словам Мохаммеда Халифы Аль Мубарака, председателя Департамента культуры и туризма Абу-Даби, инвестиции в инфраструктуру на сумму более 10 миллиардов долларов уже осуществляются в рамках проектов, спонсируемых государством и государственно-частным партнерством.

“Традиционной моделью в развивающихся странах является рост за счет экспорта. Для Абу-Даби это означает: давайте просто откажемся от нефтяной и развивающейся экономики и перейдем прямо к сфере услуг и экономике, основанной на знаниях. Проект eSports Island соответствует такому подходу Абу-Даби”, - указал декан школы бизнеса Stern при Нью-Йоркском университете Абу-Даби Роберт Саломон. Он также добавил, что этот проект предоставляет инструменты для улучшения социального положения столицы ОАЭ, а сам предстоящий игровой остров безусловно изменит облик мировых центров киберспорта.