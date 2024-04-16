Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Стоимость проекта eSports Island в Абу-Даби может превысить 1 миллиард долларов
ОАЭ приступает к реализации грандиозного проекта eSports Island по строительству игрового острова ​для крупнейших киберсоревнований.​

реклама

Абу-Даби становится ведущим киберспортивным направлением благодаря тому, что международный игровой оператор начинает реализацию мегапроекта в столице ОАЭ.

На фоне растущего глобального увлечения киберспортом компания True Gamers объявила о строительстве игрового острова в Абу-Даби.  Согласно официальному объявлению True Gamers, компания инвестирует более 280 миллионов долларов в этот грандиозный проект, общая стоимость которого в скором времени может превысить 1 миллиард долларов.

реклама

World&#8217;s first esports island gets Abu Dhabi&#8217;s billion-dollar backing

Региональные СМИ отмечают, что заявленные инвестиции помогут реализовать амбициозные цели проекта, которые включают в себя приобретение частного острова и создание уникальных впечатлений, таких как прыжок с парашютом в стиле PUBG. План реализации этого амбициозного проекта предусматривает строительство двух высотных зданий. В одной из башен разместится офис, посвященный цифровым технологиям и инновациям, а в другой - курортный отель.

На игровом острове будут созданы первоклассные условия для тренировок профессиональных игроков и команд, а также современная арена для проведения крупных мероприятий. Кроме того, на острове, как сообщается,  будут созданы “специальные площадки для создания контента для влиятельных лиц и разработчиков игр”.

Компания True Gamers также запланировала построить уникальный роскошный отель, тематически посвященный киберспорту, чтобы предложить игровому сообществу возможность полного погружения.

Как отмечают обозреватели, поддержка Абу-Даби киберспортивного острова происходит в то время, когда эта индустрия стремительно развивается. В регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка) доходы от киберспорта в 2023 году выросли до 2 миллиардов долларов. Большая часть этого дохода поступила из ОАЭ и Саудовской Аравии.

Планируемое местоположение киберспортивного острова находится в Аль-Раха, недалеко от международного аэропорта Зайд и главных туристических достопримечательностей острова Яс. Яс привлек к себе значительное внимание как мировой спортивный центр после успешного проведения множества громких мероприятий. К ним относятся турниры UFC по смешанным единоборствам, финал сезона Формулы-1, турниры по гольфу DP World Tour и показательные матчи NBA.

Относительно участия в этом проекте Абу-Даби обозревателями отмечается, что столица ОАЭ имеет убедительный опыт в организации киберспортивных мероприятий. Совсем недавно здесь во второй раз прошел мировой финал Blast Premier. Это был международный турнир с призовым фондом в 1 миллион долларов. “True Gamers провели всесторонний анализ рынка киберспорта в регионе MENA и траектории роста мировой киберспортивной индустрии, прежде чем приступить к разработке eSports Island”, - сказал генеральный директор и соучредитель True Gamers Антон Василенко.

Стоит отметить, что развитие киберспортивного острова - это нечто большее, чем просто игры или развлечения. Это полностью соответствует правительственному плану ОАЭ “Видение Абу-Даби до 2030 года”. По примеру Саудовской Аравии, правительство ОАЭ планирует построить экономику, которая в меньшей степени будет зависеть от доходов от продажи нефти и в большей степени будет основываться на знаниях и туризме.  По словам Мохаммеда Халифы Аль Мубарака, председателя Департамента культуры и туризма Абу-Даби, инвестиции в инфраструктуру на сумму более 10 миллиардов долларов уже осуществляются в рамках проектов, спонсируемых государством и государственно-частным партнерством.

“Традиционной моделью в развивающихся странах является рост за счет экспорта. Для Абу-Даби это означает: давайте просто откажемся от нефтяной и развивающейся экономики и перейдем прямо к сфере услуг и экономике, основанной на знаниях. Проект eSports Island соответствует такому подходу Абу-Даби”, - указал декан школы бизнеса Stern при Нью-Йоркском университете Абу-Даби Роберт Саломон. Он также добавил, что этот проект предоставляет инструменты для улучшения социального положения столицы ОАЭ, а сам предстоящий игровой остров безусловно изменит облик мировых центров киберспорта.

#киберспорт #оаэ #проект esports island
+
Написать комментарий (0)
GamerTech представила перчатки с подогревом Magma Glove для профессиональных геймеров
О том как Арабские Эмираты из пустыни создали богатую страну
Logitech анонсировала беспроводную игровую клавиатуру PRO X 60 LIGHTSPEED с технологией KEYCONTROL
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
11
Многослойная броня российских танков состоит из слоев парафина, кевлара, керамзита
+
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
6
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
2
OpenAI открывает доступ к ChatGPT-4 Turbo всем подписчикам
+
Новый HD текстур-пак для Red Dead Redemption 2 обновляет огромное количество текстур
+
Стали известны новые функции iPhone 16, которые должны сподвигнуть к обновлению смартфона
1
В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
2
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
6
Tecno готовит к выходу Phantom V Fold 2 5G и Phantom V Flip 2 5G
+
Samsung готовит анонс Galaxy Z Fold 6, Flip 6 и Watch 7 на летний Galaxy Unpacked
+
Компания Nubia представила 150-ваттную зарядку с экраном
+
Ученые создали материал, который становится прочнее при ударах
1
Digiconomist: Биткоин ежегодно вызывает в два раза больше выбросов CO2, чем Швейцария
1
Иран завершил свою военную операцию "Правдивое обещание"
+
Nothing Phone 2 получил обновление ОС, существенно повышающее производительность смартфона
1
В Израиле впервые в воздух был поднят «самолёт судного дня» из-за массированной атаки Ирана
+

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
110
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
11
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
11
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
55
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
6
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
49
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
136
Как спастись от летней жары — обзор способов
9

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
04:11
Незабвенный фрактал кукумбер https://klumba.org/wp-content/uploads/2021/07/image.png
Фрактальная геометрия в биологии: новое направление исследований на стыке математики, физики и химии
Серж Диезз
04:08
Красные подделки умудряются затирать загрузочный сектор винды очередным бсодом от курвы
«Геополитическое фэнтези»: в России прокомментировали условие, озвученное Шольцем для начала переговоров с Путиным
mozghru
03:37
Выруси ,манкуры и мастурбеки щас рулят Украиной..Но народу по..пляшут.
Глава МАГАТЭ признал, что на Запорожской АЭС нет тяжёлого вооружения, но опять не смог назвать виновников обстрелов станции
mozghru
03:35
Омерика далеко,а их прокси бушуют в европке. Ибо опосля в канадщину свалят,там не заденет
Глава МАГАТЭ признал, что на Запорожской АЭС нет тяжёлого вооружения, но опять не смог назвать виновников обстрелов станции
REY_B_
03:16
60ГГц. для связи самое то. 60ГГц не только стены поглощают... но и даже кислород в воздухе.
Ученые из Глазго разработали прототип антенны для сетей 6G
Александр Баркарь
03:06
Вранё Л-29 Чешский самолёт до Звуковой.У него крыло дозвуковой.ДолбоЯщеры Хреновы...
Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
aleximus777
03:06
Мобильники подходят для 2-вещей: - когда несмотря ни на что нужно создать в одном конкретном месте квартиры прохладную зону. Шумно, не вся комната охлаждается, но конкретно в холодной зоне охлаждать...
Как спастись от летней жары — обзор способов
REY_B_
02:53
Правы те эксперты, чьи прогнозы сбываются....
Эксперты выдвигают версии о том, зачем Израиль атаковал консульство Ирана
УдалЁн
02:50
Ждём статьи - "почему спать на потолке не так удобно", "ложка естественный враг вилки, кто победит?" И т.п)
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
УдалЁн
02:47
Тепловые насосы там.
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем