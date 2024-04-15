Министерство обороны Франции, с учетом хода военных действий в Украине, пришло к выводу о необходимости обновления используемой сейчас военной техники разминирования.

Изучив уроки вооруженного противостояния в Украине, военные эксперты Франции пришли к выводу о возросшей значимости в последнее время средств разминирования.

В этой связи эксперты Генерального Управления вооружений (DGA) министерства обороны Франции подготовили предложения о необходимости обновления используемых французскими военными систем SDPMAC (система разминирования противотанковых мин) VULCAIN к 2027 году. В частности, по их убеждению, необходимо заменить 11 пиротехнических систем SDPMAC Сухопутных войск, состоящих из пусковой установки CARPET израильского производства и шасси AMX-30B2, выпускающих до двадцати противоминных зарядов, что позволяет открыть проход длиной 100 м и шириной 6 м.

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Эти системы уже 17 лет используются французской армией, кроме того, еще в 2020 году их пригодность оценивалась в менее чем 25 %.

В этой связи Министерство обороны Франции запросило у производителей военного оборудования представить до 30 июня информацию о возможном наличии на внутреннем и внешнем оружейном рынках средств борьбы с противотанковыми и противопехотными минами. В частности, указывается заинтересованность министерства обороны в снабжении инженерных подразделений, поддерживающих подразделения первого эшелона войск, средствами, позволяющими проводить операции по прорыву через заминированное оборонительное сооружение противника в боевых условиях.

При этом указывается, что операции по разминированию могут выполняться с помощью механических и/или пиротехнических систем и должны обеспечивать разминированный проход не менее 100 м глубиной и шириной 6 м. Вместо залпа реактивных снарядов, эффективность разминирования должна быть достигнута за счет одиночного выстрела пиротехнического устройства, позволяющего за один раз обработать полосу прохода на глубину не менее 100 м, и позволяющего проехать тактическому транспортному средству.

Указывается, что новая пиротехническая взрывная система планируется доставляться на специальном прицепе, буксируемом тактическими бронетранспортерами грузоподъемностью 3 тонны (Griffon и Serval). Система также должна быть приспособлена для транспортировки логистическим транспортом, в частности, железнодорожным, морским и воздушным (в частности, самолетами «Антонов» и А400М).

В этих условиях министерство обороны указывает на заинтересованность в приобретении:

- 34 перевозчиков прицепного типа;

- от 600 до 1200 пиротехнических устройств для «боевого использования»;

- от 600 до 1200 пиротехнических устройств для упражнений в ходе обучения;

- 36 инертных систем управления для обучения в классе.