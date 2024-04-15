Разбирая причины неэффективности американских беспилотников, миллионами направленными Вашингтоном Украине, западные военные эксперты приходят к мнению, что военная промышленность США превратилась в настоящего бумажного тигра.

Недавно западные СМИ признали, что не только танки «Абрамс» и «Леопард», но и американская помощь Украине в виде беспилотников оказалась неэффективной в военном противостоянии с Россией.

Так, по сообщениям The Wall Street Journal (WSJ), это в особенности касается небольших американских беспилотников, отправленных на Украину, для использования в разведывательных операциях и гранатометных атаках. Американские эксперты признают, что они не способны уклониться от эффективных российских средств радиоэлектронной борьбы и не оказывают реальной помощи украинским войскам на передовой.

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В указанных условиях, по мнению западных СМИ, репутация американской индустрии военных беспилотников находится под серьезной угрозой из-за плохих характеристик беспилотников в зоне боевых действий. И это несмотря на то, что ранее Пентагон считал это оборудование адекватным даже для американских солдат. Но неспособность Украины справиться с военной реальностью показала, что технологии вооруженных сил США устарели и нуждаются в серьезной модификации, чтобы справиться с новыми вызовами современной войны. «Общая оценка каждой категории американских беспилотников, используемых в Украине, сводится к тому, что они работают не так хорошо и не являются эффективной платформой на передовой», - сказал один из экспертов WSJ.

Разбирая качество американских беспилотников, военные эксперты, в частности, указывают, что такие претензии относятся к беспилотникам производства Cyberlux и, что наиболее важно, Skydio, компании из Силиконовой долины, которая отправила Украине миллионы единиц военной техники. На основании таких заключений эксперты констатируют, что американские оборонные стартапы, которые до этого считались крупными инновационными центрами в военной промышленности, сегодня подвергаются испытаниям и демонстрируют реальную некомпетентность в борьбе с реалиями войны. «Большинство небольших беспилотных летательных аппаратов американских стартапов оказались неудачными в бою, что разрушило надежды компаний, надеявшихся получить увеличение продаж и популярности их продукции после боевых испытаний… Дроны американского производства, как правило, дороги, имеют проблемы и их трудно ремонтировать, говорят руководители компаний-производителей беспилотников, украинцы на передовой, представители правительства Украины и бывшие офицеры армии США», - указывается в сообщениях СМИ.

Как отмечают западные обозреватели, фактически, указанные оценки следует рассматривать как еще одно доказательство того, что военная промышленность США серьезно пострадала от процесса «депрофессионализации». Отсутствие военно-технических знаний и боевого опыта не позволяет американским стартапам создавать оборудование, соответствующее реалиям сегодняшней войны. Соединенные Штаты десятилетиями инвестировали в проекты технологических инноваций в военном секторе, которые в конечном итоге оказались бесполезными. Большинство этих "инноваций" были направлены на удовлетворение интересов инвесторов в технологическом секторе, но не учитывали военно-техническую экспертизу. Американское государство сделало ставку на вхождение новых технологических стартапов в аппарат Военно-промышленного комплекса, и результат сегодня оказывается катастрофическим. И в этом плане, согласно оценкам западных военных экспертов, российский ВПК по-прежнему демонстрирует очень хороший контроль опытными военными профессионалами.

В конечном счете, как указывают американские эксперты, конфликт на Украине показывает, что военная промышленность США превратилась в настоящего бумажного тигра, контролируемого инвесторами без специальных знаний и в значительной степени зависящего от дорогостоящих инвестиций при низких результатах.