В силу финансовых обстоятельств, Саудовская Аравия оказалась вынужденной скорректировать темпы строительства впечатляющего проекта последнего десятилетия Neom.

Хорошо известно, что заявленный Эр-Риядом амбициозный проект Neom по освоению пустыни имеет важное значение для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по избавлению королевства от зависимости только от экспорта нефти. Однако, согласно появившейся в СМИ информации, Саудовская Аравия оказалась вынужденной на днях скорректировать свои планы в отношении этой амбициозной стройки в сторону ее завершения в более поздние сроки, бюджет проекта на 2024 год все еще не утвержден.

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Проект Neom, план по преобразованию Саудовской Аравии и ее экономики, является одним из основных направлений развития, предложенных наследным принцем Саудовской Аравии. Амбициозный план охватывает десять регионов, включая плавучий портовый город Оксагон и горнолыжный курорт Трояна. Это новое туристическое направление класса люкс – создание настоящего оазиса в пустыне.

Однако в последние месяцы самой обсуждаемой темой в реализации этого проекта стала «линия» - футуристический город в пустыне высотой 40 футов и шириной 650 футов, в котором будет проживать девять миллионов человек к концу этого десятилетия. Ранее компания Interesting Engineering сообщала, что проект состоит из двух параллельно расположенных зданий, зеркальная отделка которых поможет им гармонично вписаться в засушливую окружающую среду.

Этот футуристический город строится на трех разных уровнях. На первом уровне будут расположены парки, засаженные деревьями, и места для прогулок. На втором уровне будут расположены магазины и другие объекты делового назначения. На третьем - система скоростного транспорта. Искусственный интеллект также будет использоваться в этом линейном городе, чтобы облегчить жизнь жителей, и он планирует стать первым городом, в котором роботов будет больше, чем людей.

В рамках проекта Neom запланированы еще два района. Оксагон будет иметь шестиугольную форму на побережье Красного моря, и в нем планируется создать первую полностью автономную портовую логистическую систему. Еще один район Троена будет построен в горах и он рекламируется как место, где природа и архитектура будут тесно переплетены, и где будет проводиться множество мероприятий, таких как музыкальные фестивали, катание на лыжах и другие виды активного отдыха.

Масштаб амбиций Neom был очевиден. Проект, стоимость которого, по первоначальным прогнозам, должна была бы составить 500 миллиардов долларов, по последним данным уже возросла до более чем 1 триллиона долларов. Финансирование проекта в основном осуществляется из Государственного инвестиционного фонда (PIF), суверенного фонда Саудовской Аравии, который контролирует сам наследный принц.

Люди, знакомые с развитием событий, сообщили, что планы по строительству города в силу финансовых обстоятельств меняются, и к 2030 году фактически будет построено только 2,4 км «линейного города», а количество будущих жителей в проекте в настоящее время сокращено до 300 000 человек.

Но планы по строительству этого футуристического города все еще в силе, и теперь ожидается, что его завершение произойдет в течение более длительного периода времени.

Определенным подтверждением указанной корректировки планов строительства Neom является то, что один подрядчик недавно уже уволил рабочих со строительной площадки.

Тем не менее, финансовые проблемы по этому проекту власти Саудовской Аравии активно стремятся решить, Государственный инвестиционный фонд намерен реализовать более широкую картину проекта Vision 2030, а не только в рамках одного футуристического города. Так, роскошный туристический остров Синдала планируется открыть для публики в этом году, и планы по проведению Зимних игр в Трояне в 2029 году не откладываются в долгий ящик.

Мохаммед Аль-Джадаан, министр финансов Саудовской Аравии, заявил в декабре, что стране в первую очередь необходимо построить заводы, а задержки по некоторым аспектам проекта были предприняты в интересах экономики.