Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Саудовская Аравия корректирует темпы строительства футуристического города Neom
В силу финансовых обстоятельств, Саудовская Аравия оказалась вынужденной скорректировать темпы строительства впечатляющего проекта последнего десятилетия Neom.

реклама

Хорошо известно, что заявленный Эр-Риядом амбициозный проект  Neom по освоению пустыни имеет важное значение для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по избавлению королевства от зависимости только от экспорта нефти. Однако, согласно появившейся в СМИ информации, Саудовская Аравия оказалась вынужденной на днях скорректировать свои планы в отношении этой амбициозной стройки в сторону ее завершения в более поздние сроки, бюджет проекта на 2024 год все еще не утвержден.

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/426203/460259_O.png

реклама

Проект Neom, план по преобразованию Саудовской Аравии и ее экономики, является одним из основных направлений развития, предложенных наследным принцем Саудовской Аравии. Амбициозный план охватывает десять регионов, включая плавучий портовый город Оксагон и горнолыжный курорт Трояна. Это новое туристическое направление класса люкс – создание настоящего оазиса в пустыне.

Однако в последние месяцы самой обсуждаемой темой в реализации этого проекта стала «линия»   - футуристический город в пустыне высотой 40 футов и шириной 650 футов, в котором будет проживать девять миллионов человек к концу этого десятилетия. Ранее компания Interesting Engineering сообщала, что проект состоит из двух параллельно расположенных зданий, зеркальная отделка которых поможет им гармонично вписаться в засушливую окружающую среду.

Этот футуристический город строится на трех разных уровнях. На первом уровне будут расположены парки, засаженные деревьями, и места для прогулок. На втором уровне будут расположены магазины и другие объекты делового назначения. На третьем - система скоростного транспорта. Искусственный интеллект также будет использоваться в этом линейном городе, чтобы облегчить жизнь жителей, и он планирует стать первым городом, в котором роботов будет больше, чем людей.

В рамках проекта Neom запланированы еще два района. Оксагон будет иметь шестиугольную форму на побережье Красного моря, и в нем планируется создать первую полностью автономную портовую логистическую систему. Еще один район  Троена будет построен в горах и он рекламируется как место, где природа и архитектура будут тесно переплетены, и где будет проводиться множество мероприятий, таких как музыкальные фестивали, катание на лыжах и другие виды активного отдыха.

Масштаб амбиций Neom был очевиден. Проект, стоимость которого, по первоначальным прогнозам, должна была бы составить 500 миллиардов долларов, по последним данным уже возросла до более чем 1 триллиона долларов. Финансирование проекта в основном осуществляется из Государственного инвестиционного фонда (PIF), суверенного фонда Саудовской Аравии, который контролирует сам наследный принц.

Люди, знакомые с развитием событий, сообщили, что планы по строительству города в силу финансовых обстоятельств меняются, и к 2030 году фактически будет построено только 2,4 км «линейного города», а количество будущих жителей в проекте в настоящее время сокращено до 300 000 человек.

Но планы по строительству этого футуристического города все еще в силе, и теперь ожидается, что его завершение произойдет в течение более длительного периода времени.

Определенным подтверждением указанной корректировки планов строительства Neom является то, что один подрядчик недавно уже уволил рабочих со строительной площадки.

Тем не менее, финансовые проблемы по этому проекту власти Саудовской Аравии активно стремятся решить, Государственный инвестиционный фонд намерен реализовать более широкую картину проекта Vision 2030, а не только в рамках одного футуристического города. Так, роскошный туристический остров Синдала планируется открыть для публики в этом году, и планы по проведению Зимних игр в Трояне в 2029 году не откладываются в долгий ящик.

Мохаммед Аль-Джадаан, министр финансов Саудовской Аравии, заявил в декабре, что стране в первую очередь необходимо построить заводы, а задержки по некоторым аспектам проекта были предприняты в интересах экономики.

#саудовская аравия #neon giant #the line
+
Написать комментарий (0)
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
Breaking Defense: Саудовская Аравия создаст космические силы при поддержке США
Саудовская Аравия впервые направит представителя на конкурс Мисс Вселенная
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
3
Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
13
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
19
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК в первом квартале 2024 года
+
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
7
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
Появились кадры применения российского танка "Черепаха", основанного на Т-72
1
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
4
Исследователи улучшили конструкцию лопасти ветрогенератора по образцу крыльев кондора
1
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
1
Intel представила новые процессоры для сокетов LGA 1851 и LGA 1700
+
Обновлённый "Искандер" уничтожил базу с 32 гаубицами Д-20 ВСУ, подготавливаемых к отправке на ЛБС
+
Шеф Пентагона не смог ответить на вопрос сенатора, должна ли Украина контролировать Крым для достижения «победы»
1
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
Найден ещё один способ обхода минимальных системных требований Windows 11 для установки на старых ПК
3
Вскрытие показало, что в корпусе тяговой батареи Tesla Cybertruck полно свободного пространства
+
Один из семи смартфонов Apple уже производится на территории Индии
+

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
16
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
67
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
129
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
230
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
18
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
62
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
1
Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
+
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен
4

Сейчас обсуждают

Леонид Максимов
23:39
О боже серьезно оставьте старые модели не надо эти колбасно сосисочные, я как увидел деф идишон так блевать захотелось.
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
Eppius
23:35
Хрень полнейшая. Только сегодня у нее спрашивал кое что по работе. Ответила не правильно.
«Яндекс» представил обновленную «Алису» на основе YandexGPT и платную версию помощника «Алиса Про»
Eppius
23:31
Правильно. Хочешь мира -готовься к войне.
Ким Чен Ын призвал сограждан «как никогда» готовиться к войне
Андрей Богданов
23:31
Хохлячьих терпил морозят, ловят как псов на улицах и отправляют на смерть. Но хохлячьи терпилы самые терпилистые. Уж не знаем как заставить их проявить свою гиднисть и перебить террористов держащих их...
Путин: Россия из гуманитарных соображений не наносила удары по энергосистеме Украины зимой
Eppius
23:31
Нефиг вообще транслировать и комментировать то что они там сказали. Это совершенно не имеет никакого значения! Наше информационное пространство было бы гораздо чище и здоровее если бы туда постоянно...
Песков: Киев открыто заявляет о террористических планах против России
Никита Чернявский
23:29
О, писькомерство подъехало))) Ну тогда и ты позавидуй, нищ...)
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Eppius
23:23
Одна сверхзвук ракета типа Кинжал с мааааленькой ябч и это корыто вместе с командой сопровождения идет на дно.
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
mahaleksmos
23:20
Всегда поражался подобными статьями. Нет денег или есть, что более важное не берем. Хочешь 4090 и есть бабки - берёшь.
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Вадим (Nvidia Hater)
23:18
слепой как крот похоже.24 кадра это треш просто .это не кинофильм и там кстати до 48 кадров повышаются при проецировании записанные 24 на пленке за счет обтюратора
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Вадим (Nvidia Hater)
23:17
такую разницу только слепой не увидит -30 и 40-45 кадров отчетливо видно разницу.а тут 24 и 60
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем