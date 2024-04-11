В Гарварде исследователи разработали «интеллектуальную жидкость» с изменяемым расположением атомов под влиянием внешних факторов. Как указывается, это нововведение может найти применение в робототехнике и ряде других сфер.

Исследователи из Гарварда, специализирующиеся в области метаматериалов, недавно разработали «интеллектуальную жидкость» (метафлюид), характеризующуюся изменяемым расположением атомов не в зависимости от химического состава, а под влиянием внешних факторов для получения определенных характеристик. Результаты их исследования подробно описаны в журнале Nature.

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По заявлениям исследователей, это нововведение может найти применение в такой быстро развивающейся отрасли, как робототехника. Помимо такого применения, исследователи видят также широкий потенциал своей технологии в ряде других областей. В частности, они планируют исследовать акустические и термодинамические свойства жидкости, чтобы проложить путь для инновационных разработок в других секторах.

«Интеллектуальная жидкость» была протестирована в гидравлической системе, питающей роботизированный захват. Во время испытания машине было поручено поднимать хрупкие предметы, такие как стеклянная бутылка или яйцо, не повреждая их. Такая операция требует точности и, прежде всего, деликатности. Роботу с "интеллектуальной жидкостью" удалось автоматически отрегулировать давление, прикладываемое к каждому объекту. Некоторым автоматам (например, роботу Tesla Optimus Gen 2) удается делать то же самое, но для этого они используют дорогостоящие и энергоемкие датчики для регулировки давления с помощью тактильной обратной связи, поэтому «интеллектуальная жидкость» представляет безусловный интерес для такого применения.

Согласно заявлениям исследователей, некоторые свойства «интеллектуальной жидкости» можно контролировать и изменять по мере необходимости, что позволяет называть ее также «программируемой». Таким образом, ее можно настроить в соответствии с конкретными критериями для данной задачи или приложения.

Одним из изменяемых свойств «интеллектуальной жидкости» является сжимаемость, то есть способность изменять объем под давлением. Она также может изменять свою прозрачность, и ее вязкость может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от требований применения. Более того, исследователи даже утверждают, что «интеллектуальная жидкость» может переходить из ньютоновского состояния в неньютоновское, то есть менять вязкость.

«Нашей целью было создать метафлюид, который не только обладает этими замечательными свойствами, но и обеспечивает платформу для определения вязкости, сжимаемости и программируемых оптических свойств», - утверждает ведущий автор исследования Катя Бертольди.

Чтобы понять адаптивные возможности, которыми обладает «интеллектуальная жидкость», необходимо изучить ее структуру. Материалы обычно состоят из элементов, закрепленных в жесткой конструкции. Однако это не относится к этой новой жидкости. Ее крошечные сферические капсулы наполнены воздухом и они могут деформироваться под давлением, образуя, в частности, полусферы. Капсулы, находясь в таком положении, могут концентрировать и пропускать свет. Когда они не подвергаются давлению, они возвращаются к своей первоначальной сферической форме и, таким образом, блокируют прохождение света. Капсулы жидкости в процессе восстановления принимают сферическую форму после снятия давления.