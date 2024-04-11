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vizir47
Швейцария присоединяется к европейскому проекту противоракетной обороны
10 апреля Федеральный совет Швейцарии одобрил присоединение этой страны к инициированному Берлином в рамках НАТО проекту ESSI по созданию многослойной общеевропейской противоракетной обороне.

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Как известно, в октябре 2022 года Берлином в рамках НАТО был инициирован проект ESSI (Европейской инициативы по защите неба), направленный на укрепление общеевропейской противовоздушной и противоракетной обороны путем объединения закупок специальных средств между семнадцатью странами, подписавшими декларацию о намерениях относительно своего участия в ESSI. Тем самым декларировалось, что проект ESSI должен позволить разработать многослойную противовоздушную оборону на основе систем IRIS-T SLM, предложенных Diehl Defense, Arrow 3, которая была разработана Израилем при поддержке США и уже была заказана Германией, и Patriot PAC-3. Поскольку франко-итальянский подобный проект защиты воздушного пространства Европы SAMP/T не рассматривался, Париж и Рим не пожелали поддержать эту инициативу.

В 2023 году десять европейских стран (а именно, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Словения, Чешская Республика и Эстония) подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий их готовность создать такой «противоракетный европейский щит». Теперь к нему намеревается присоединится "нейтральная" Швейцария, которая в июле 2023 года, несмотря на свой нейтралитет, заявила о  заинтересованности в проекте ESSI, разработанном в рамках НАТО.

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В плане указанного присоединения к ESSI, 10 апреля Федеральный совет Швейцарии одобрил декларацию о присоединении к «меморандуму о взаимопонимании», связанному с проектом об общеевропейских государственных закупках в сотрудничестве в области систем противовоздушной обороны.

При этом, в рамках своей программы Air 2030, Берн в марте 2023 года уже заказал систему Patriot PAC-3 с ракетами-перехватчиками GEM-T (усовершенствованные ракеты наведения) за $1,2 миллиарда. "Швейцария теперь присоединяется к этому глобальному сообществу пользователей Patriot и получит выгоду от непревзойденного сообщества, сотрудничества, опыта и совместного несения расходов на протяжении всего жизненного цикла системы вооружений», - заявила в то время американская группа Raytheon.

Теперь, когда Федеральный совет одобрил присоединение к «меморандуму о взаимопонимании», касающемуся ESSI, окончательное рашения по этому вопросу будет выноситься Национальным советом и Советом кантонов Швейцарии. Если эти две федеральные палаты не сделают существенных оговорок, то произойдет официальное присоединение Швейцарии к  ESSI.

#швейцария #essi #европейский проект противоракетной обороны
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