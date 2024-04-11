Международные исследования показывают, что использование технологии искусственного интеллекта может принести мировой экономике до 15,7 триллионов долларов к 2030 году, из которых Африка может получить 1,2 триллиона долларов дохода.

По оценкам экспертов, искусственный интеллект (ИИ) представляет собой важный актив для Африки с точки зрения рабочих мест и будущих возможностей для все более молодого континента.

Исследования международной компании PricewaterhouseCoopers Middle East (PwC) показывают, что эта технология может принести мировой экономике до 15,7 триллионов долларов к 2030 году. В частности, для стран Ближнего Востока использование ИИ может к 2030 году обернуться выгодой до 320 миллиардов долларов. Причем, наибольший прорыв ожидается в Объединенных Арабских Эмиратах, где вклад ИИ в ВВП составит 14 % в 2030 году, а также в Саудовской Аравии (12,4 %).

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Значительная прибыль от использования искусственного интеллекта может быть получена в Африке, за счет чего ВВП континента может увеличиться на 5,6 % к 2030 году, получив 1,2 триллиона долларов дохода из общего глобального прогноза.

Сегодня во всем мире признают, что искусственный интеллект обладает универсальными преимуществами в различных областях, он позволяет оптимизировать все задачи, выполняемые человеком, может стать средством создания рабочих мест для молодежи. Искусственный интеллект - это разработка компьютерного программного обеспечения, которое выполняет сложные задачи без вмешательства человека. По мнению экспертов, искусственный интеллект имеет преимущества для сельского хозяйства и здравоохранения, управления инфраструктурой.

В Африке несколько стартапов уже специализируются на искусственном интеллекте и предлагают свои услуги транснациональным корпорациям. Этот новый и расширяющийся сектор представляет собой возможность для многих молодых африканцев найти работу, но некоторые эксперты опасаются новой эксплуатации Африки транснациональными корпорациями.

Как следует из разворачивающихся в последнее время в африканских СМИ дискуссий, в указанных условиях этот аспект становится важным политическим вопросом, как для африканских лидеров, так и для международного сообщества. Сегодня в Африке растет осознание, что использование искусственного интеллекта сопряжено с определенными рисками, так как большая часть данных, генерируемых в Африке, хранится транснациональными корпорациями за пределами континента, и эти компании могут воспользоваться подчас несовершенными нормативными актами в африканских странах. Поэтому уже сегодня для Африки важно иметь правильную политику для регулирования использования ИИ.

В этой связи эксперты указывают, что суверенитет Африки в области использования ИИ должен стать краеугольным камнем цифровой дорожной карты континента, правительства африканских стран должны установить этические рамки для разработки и внедрения искусственного интеллекта посредством конфиденциальности данных, безопасности, прозрачности и подотчетности использования ИИ. Хорошо известно распространенное разграбление природных ресурсов Африки, к которому в последнее время добавилось разграбление талантов, особенно на фоне того, что Африка становится все более молодым континентом. Вторым параметром может стать кража данных. Грабеж, который, по мнению экспертов, уже начался, как ожидается, в ближайшие годы усилится до такой степени, что Африка может потерять суверенитет над своими данными. По мнению многих аналитиков, эта ужасная новая форма колонизации может принять форму опасных и беспрецедентных экспериментов на африканской земле.

Поэтому экспертами указывается, что основная задача Африки на ближайшие годы - способствовать технологической эмансипации стран континента, появлению местных игроков. Необходимо сосредоточиться на африканском искусственном интеллекте, способном ответить на вызовы цифрового суверенитета.