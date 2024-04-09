С учетом реальной угрозы столкновения БПЛА с низколетящими самолетами, во Франции разработали систему безопасности SéSé при использовании беспилотников.

По данным Управления по вопросам вооружения Франции (DGA), во Франции эксплуатируется более двух миллионов различных дронов. Как указывают эксперты DGA, беспилотники представляют реальную и растущую угрозу авиационной безопасности, особенно из-за риска столкновения с воздушными судами, в частности с военными вертолетами, которые в рамках своих задач могут летать на очень малой высоте. Как стало известно, проведенные в марте учения Coubertin 2 по борьбе с беспилотниками не смогли продемонстрировать наличие в стране надежных возможностей избежать риска столкновений БПЛА с воздушными судами. Кроме того стало ясно, что система авиационной безопасности PARADE, специально разработанная в этих целях Thales и CS Group, нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Внесение корректировки в указанную работу становится для Франции особенно важным с учетом того, что до начала Олимпийских игр в Париже осталось менее четырех месяцев и для безопасности этого мероприятия планируется использование большого количества различной авиационной техники, в том числе и беспилотников.

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В указанных условиях DGA занялось вопросом регулирования использования беспилотников в Пятой республике. «Столкнувшись с этими новыми проблемами, вводится новое регулирование. Теперь все гражданские дроны массой более 250 г должны передавать по Wi-Fi свое местоположение и идентификационный номер, такой как виртуальный номерной знак, чтобы их могли напрямую обнаружить правоохранительные органы», - напоминает DGA.

И по этой причине повышенный интерес вызвала система прослушивания электронных сообщений (SéSé), разработанная тремя инженерами летно-испытательного центра Главного Управления вооружений (DGA EV). Эта система получила награду на последнем форуме оборонных инноваций (FID) в ноябре 2023 года за ее эффективность в предотвращении риска столкновения низколетящих вертолетов с мини-дронами. Принцип этой системы SéSé заключается в том, чтобы использовать сигналы Wi-Fi, передаваемые дронами, чтобы определять их местоположение в режиме реального времени. Эта система приспособлена для использования пилотами вертолетов, среди ее преимуществ также то, что она недорогая.

Разработка этой системы началась незадолго до 2020 года в лаборатории инноваций DGA EV. Прототип системы SéSé, разработанный с использованием гражданских компонентов, был испытан в 2022 году. А также во время учений Coubertin 2 вертолетом EC135 Национальной жандармерии, который уже принял ее на вооружение и десять таких вертолетов планируется оснастить системой SéSé во время Олимпийских игр в Париже.