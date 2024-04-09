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По данным Управления по вопросам вооружения Франции (DGA), во Франции эксплуатируется более двух миллионов различных дронов. Как указывают эксперты DGA, беспилотники представляют реальную и растущую угрозу авиационной безопасности, особенно из-за риска столкновения с воздушными судами, в частности с военными вертолетами, которые в рамках своих задач могут летать на очень малой высоте. Как стало известно, проведенные в марте учения Coubertin 2 по борьбе с беспилотниками не смогли продемонстрировать наличие в стране надежных возможностей избежать риска столкновений БПЛА с воздушными судами. Кроме того стало ясно, что система авиационной безопасности PARADE, специально разработанная в этих целях Thales и CS Group, нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Внесение корректировки в указанную работу становится для Франции особенно важным с учетом того, что до начала Олимпийских игр в Париже осталось менее четырех месяцев и для безопасности этого мероприятия планируется использование большого количества различной авиационной техники, в том числе и беспилотников.
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В указанных условиях DGA занялось вопросом регулирования использования беспилотников в Пятой республике. «Столкнувшись с этими новыми проблемами, вводится новое регулирование. Теперь все гражданские дроны массой более 250 г должны передавать по Wi-Fi свое местоположение и идентификационный номер, такой как виртуальный номерной знак, чтобы их могли напрямую обнаружить правоохранительные органы», - напоминает DGA.
И по этой причине повышенный интерес вызвала система прослушивания электронных сообщений (SéSé), разработанная тремя инженерами летно-испытательного центра Главного Управления вооружений (DGA EV). Эта система получила награду на последнем форуме оборонных инноваций (FID) в ноябре 2023 года за ее эффективность в предотвращении риска столкновения низколетящих вертолетов с мини-дронами. Принцип этой системы SéSé заключается в том, чтобы использовать сигналы Wi-Fi, передаваемые дронами, чтобы определять их местоположение в режиме реального времени. Эта система приспособлена для использования пилотами вертолетов, среди ее преимуществ также то, что она недорогая.
Разработка этой системы началась незадолго до 2020 года в лаборатории инноваций DGA EV. Прототип системы SéSé, разработанный с использованием гражданских компонентов, был испытан в 2022 году. А также во время учений Coubertin 2 вертолетом EC135 Национальной жандармерии, который уже принял ее на вооружение и десять таких вертолетов планируется оснастить системой SéSé во время Олимпийских игр в Париже.