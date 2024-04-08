Военно-морские силы США впервые испытали в практических условиях беспилотник K1000ULE компании Kraus Hamdani Aerospace на солнечной энергии, способный совершать полеты длительностью до трех дней.

Военно-морские силы США впервые опробовали в полете беспилотник K1000ULE компании Kraus Hamdani Aerospace (KHA) на солнечной энергии, способный совершать трехдневные полеты. Как сообщается, корпус морской пехоты США, введенный в эксплуатацию в рамках программы ВМС PMA 263, будет использовать новый беспилотник как часть своей системы удаленной разведки для небольших подразделений.

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В соответствии с контрактом, компания Kraus Hamdani Aerospace поставит ВМС в ближайшее время три беспилотника K1000ULE. Эти дроны также станут средством дальней связи, что, по заключению американских военных экспертов, будет особенно полезно в закрытых или оспариваемых боевых пространствах.

Беспилотник K1000ULE - это изделие вертикального взлета и посадки (VTOL) на солнечной энергии, построенное на сверхдлинной платформе с полностью электрической двигательной установкой, питающейся от бортовых солнечных батарей.

Компания KHA заявляет, что БПЛА может оставаться в воздухе 24 часа и более, был испытан в эксплуатационных условиях на высотах до 6 096 метров. В 2023 году KHA уже осуществила непрерывный полет такого БПЛА продолжительностью 75 часов и 53 минуты, что делает его сверхдальним беспилотником.

Такие беспилотники иногда называют “псевдоспутниками”, потому что они могут обеспечивать постоянное наблюдение и ретрансляцию сигналов. Над аналогичными проектами работают и другие компании, в том числе Airbus, BAE и Boeing, которые успешно сотрудничают с другими подразделениями вооруженных сил США.

Модель K1000ULE была выбрана из-за ее превосходной маневренности, автономности в эксплуатации, меньших затрат на логистику и, самое главное, непревзойденной долговечности и бесшумности работы. Эти оценки были подтверждены также Центром исследований и эксплуатации аппаратов на солнечной энергии при Мэрилендском университете.

Согласно заявлениям американских военных экспертов, K1000ULE предназначен для обмена важными данными между сетью платформ, что позволяет динамически обновлять общую операционную картину. Беспилотник может относительно легко работать в команде, один оператор может управлять целым роем беспилотных летательных аппаратов K1000ULE с помощью удобного интерфейса. С этой целью один оператор может определить конкретные зоны обслуживания и задействовать необходимое количество БПЛА для выполнения задач, которые могут динамически изменяться. Это даст ВС США полную информацию о ситуации, и они могут переназначать беспилотники и боевые самолеты в режиме реального времени с помощью геймифицированных пользовательских интерфейсов в ответ на изменение боевых целей и задач.

Стефан Краус, соучредитель KHA, рассказал FlightGlobal, что несколько K1000ULE могут обеспечить бесперебойную связь на большой территории. В дополнение к своим оборонным возможностям, K1000ULE также может оказать огромную помощь в оказании чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях, налаживании телекоммуникационной связи, в сельском хозяйстве, борьбе с изменением климата и сохранении дикой природы.