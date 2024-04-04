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vizir47
Беспилотник США XQ-58A Valkyrie прошел испытания нового комплекса систем радиоэлектронной атаки
На военно-воздушной базе Эглин, штат Флорида, состоялись, по сообщениям американских СМИ, успешные испытания беспилотника XQ-58A Valkyrie с новым комплексом систем радиоэлектронной атаки.

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Компания Kratos Defense & Security Solutions (Кратос) сообщила  о том, что ее беспилотник США XQ-58A Valkyrie впервые совершил полет с парой истребителей F-35,  проведя испытания нового комплекса систем радиоэлектронной атаки (EA).

Полет состоялся  на военно-воздушной базе Эглин, штат Флорида. В сопроводительном пресс-релизе компании Kratos указывается на пока неизвестный вариант XQ-58A   - беспилотник MQ-58B (по сообщениям некоторых СМИ, буква “М” является обозначением “многоцелевой самолет”, согласно используемой системы обозначений ВС США).

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An XQ-58A seen during the type's first flight in Marine Corps service in October 2023. <em>USAF</em>

Беспилотник XQ-58A Valkyrie ВВС США имеет  дальность полета до 3500 миль, управляется он искусственным интеллектом.

Как было указано в пресс-релизе Kratos, “состоявшаяся демонстрация завершает первый этап программы Корпуса морской пехоты США "Penetrating Affordable Autonomous Collaborative Killer Portfolio" (PAACK-P). Все задачи летных испытаний были успешно выполнены”.

Относительно того, что включало в себя проведенное испытание, в пресс-релизе Kratos были приведены лишь некоторые подробности: “Усовершенствованная полезная нагрузка EA XQ-58A автономно обнаруживала, идентифицировала и определяла геолокацию нескольких тактически значимых целей, передавала координаты цели-излучателя и успешно демонстрировала эффекты некинетической электронной атаки на несколько излучателей”.

Стало также известно, что состоявшиеся испытания произошли после того, как 4 декабря 2023 года было объявлено о внесении изменений в контракт на 2-ю фазу проведения дополнительных инженерных работ, стоимостью 22,9 млн долларов. Как сообщается в пресс-релизе Kratos, «проведенные испытания знаменуют собой важную веху в разработке доступного по цене автономного коллаборативного истребителя PAACK-P для различных воинских подразделений».

Как известно, корпус морской пехоты США проводит экспериментальную программу под названием PAACK-P, в рамках которой был протестирован небольшой парк XQ-58A. Эта программа связана с более масштабной инициативой по модернизации морской авиации Project Eagle.

Kratos XQ-58A Valkyrie - это современный беспилотный летательный аппарат, эксплуатируемый с 2019 года. Он может летать на большие расстояния на высоких скоростях и не требует взлетно-посадочной полосы для взлета или посадки. Этот беспилотник обладает высокой универсальностью и может действовать независимо, в составе стаи или в качестве ведомого. Он также оснащен внутренним бомбоотсеком и подкрыльными подвесками, что позволяет ему использовать различные конфигурации боевого комплекта и виды оружия.

По заявлениям Kratos, благодаря своей доступности, живучести, высоким дозвуковым скоростям и маневренности, XQ-58A обеспечивает непревзойденную эксплуатационную гибкость по доступной цене для многих клиентов Министерства обороны.

#сша #рэб #беспилотник xq-58a valkyrie
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