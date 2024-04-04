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vizir47
НАТО планирует финансировать стартапы для развития технологий энергетической безопасности
НАТО, в рамках укрепления энергетической безопасности, намерен финансировать разработчиков технологии наблюдения за морскими ветряными электростанциями и производителями микрогенераторов.

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Поскольку опасность возникновения новых очагов войны и стихийных бедствий, вызванных изменением климата, становится, по мнению НАТО, все более актуальной, Североатлантический альянс в числе своих главных задач нацелился на укрепление энергетической безопасности. И одним из приоритетных направлений он выбрал задачу расширения возможности наблюдения за ветроэнергетикой, в частности, за морской энергетической инфраструктурой, с целью разработки устойчивых решений для быстрого и бесперебойного энергоснабжения во время кризисов.

В этих целях была создана программа оборонных инноваций в Северной Атлантике (DIANA), работающая с ведущими исследователями и предпринимателями по всему Североатлантическому союзу, помогая им разрабатывать технологии для обеспечения безопасности стран НАТО. Располагая десятками испытательных центров по всему Альянсу, DIANA объединяет университеты, промышленность и правительства для работы со стартапами и другими инноваторами над решением важнейших задач в области обороны и безопасности.

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Стремясь повысить энергетическую безопасность стран НАТО, Организация Североатлантического договора намеревается в рамках инициативы DIANA финансировать разработчиков технологии наблюдения за морскими ветряными электростанциями и производителями микрогенераторов. В этом контексте Альянс планирует оказать финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов  44 стартапам, которые разрабатывают такие технологии двойного назначения, как облачные радиолокационные сети наблюдения, инновационную технологию electric sense, подводные радиолокационные системы и решения для использования энергии ветра.

В конечном счете, поддерживая стартапы и культуру инноваций, НАТО, по заявлениям представителей Альянса, укрепляет свои технологические преимущества и обеспечивает свою постоянную конкурентоспособность и эффективность на мировой арене.

Так, в марте НАТО объявила о своих планах по расширению сети испытательных площадок DIANA, которые в настоящее время включают в себя около двухсот испытательных центров в 28 странах-членах НАТО. Указанная инициатива включает в себя шестимесячный учебный лагерь на испытательных площадках и сотрудничество с инвесторами. НАТО, осуществляя свою деятельность в 28 странах-членах НАТО, намерено и дальше уделять особое внимание таким регионам, как Балтийское море и оффшорные зоны.

Стало известно, что в числе отобранных для указанной работы стартапов, числится бельгийская компания dotOcean разработавшая “первую облачную радарную сеть наблюдения”, которая, как утверждается, обеспечивает “наблюдение за периметром ветряных электростанций” и другой инфраструктуры.

Другая компания, Seadar заинтересовала своей разработкой “первой подводной радарной системы, способной обнаруживать, определять местоположение и составлять карту всех видов металлических материалов над и под морским дном”. По ее заявлениям, эта технология может быть использована для проведения исследований площадок для установки морских ветряных платформ, “открывая новые области для лицензирования, которые до сих пор были недоступны из-за наличия устаревших боеприпасов, затонувших кораблей и другого металлического мусора на морском дне, которые современные технологии не могут эффективно обнаружить”.

Интерес в указанном плане представила для НАТО и исландская компания Icewind, разрабатывающая “надежные ветряные турбины с вертикальной осью, способные выдерживать любые погодные условия и устанавливаться даже в самых отдаленных местах”, а также итальянская компания WPE Research & Development разработавшая модель микротурбинной установки.

Помимо ветроэнергетики, НАТО также поддерживает канадскую компанию AquaGen, чья система “Barracuda” позиционируется как “легкая технология с высокой удельной мощностью”, пригодная для “неиспользованных энергетических ресурсов: мелких медленно текущих ручьев и рек”.

Еще одной ключевой проблемой безопасности, которую НАТО стремится решить в рамках этой программы, является обеспечение энергетической устойчивости. В этом плане НАТО ищет технологии, которые “могут обеспечить быстрое и устойчивое энергоснабжение критически важных объектов после стихийных бедствий или во время кризиса, включая конфликты

Ряд стартапов, которым НАТО  оказывает поддержку, являются разработчиками решений для ветроэнергетики micro. В частности, голландский разработчик Kitepower, который сотрудничает с немецкой компанией RWE. А также  компания Zelestium, разработчик алюминиево-ионных и алюминиево-воздушных аккумуляторных элементов.

#нато #энергетическая безопасность #diana
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