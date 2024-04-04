США и Великобритания объявили об официальном партнерстве между американским исследовательским институтом безопасности искусственного интеллекта и его британским аналогом.

Министерство торговли США объявило об официальном партнерстве между американским исследовательским институтом безопасности искусственного интеллекта и его британским аналогом. Британский институт безопасности искусственного интеллекта был учрежден в ноябре 2023 года. Как следует из официального заявления при его создании, указанный институт "сосредоточит свое внимание на самых передовых возможностях искусственного интеллекта на данный момент и любых будущих разработках, стремясь гарантировать, что Великобритания и весь мир не будут застигнуты врасплох прогрессом на переднем крае искусственного интеллекта в области, которая является крайне неопределенной. В нем будут рассмотрены системы с открытым исходным кодом, а также те, которые используются с различными формами контроля доступа. Речь идет как о безопасности ИИ, так и о защите от несанкционированного доступа."

Американский аналог такого учреждения был создан в феврале 2024 года.

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Как указывается в официальном заявлении, подписанный станами меморандум о взаимопонимании «позволит им сотрудничать в разработке тестов для самых современных моделей искусственного интеллекта». При этом сообщается, что такое сотрудничество может распространиться и на другие страны, поскольку США и Великобритания взяли на себя обязательство развивать аналогичные партнерские отношения с другими государствами.

Институты безопасности искусственного интеллекта США и Великобритании будут тесно сотрудничать друг с другом в области исследований, оценки безопасности и разработки рекомендаций по безопасности искусственного интеллекта, развивать совместные возможности посредством обмена информацией, тесного сотрудничества и обмена экспертным персоналом. Как сообщается, соглашение о партнерстве, подписанное министром торговли США Джиной Раймондо и министром технологий Великобритании Мишель Донелан, позволит обеим странам согласовать свои научные подходы и тесно сотрудничать в целях ускорения и быстрой итерации надежных наборов оценок для моделей, систем и агентов искусственного интеллекта.