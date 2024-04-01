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vizir47
Патрулирование ВМС Франции с помощью самолетов Atlantic 2 будет в 100 раз эффективнее благодаря ИИ
ВМС Франции, осуществляя модернизацию патрульных самолетов Atlantic 2, намеревается оснастить их усовершенствованными радарами компании Thales с использованием в них технологий ИИ.

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ВМС Франции активно проводит модернизацию патрульных самолетов Atlantic 2 в рамках программы Standard 6. В результате, восемнадцать используемых самолетов Atlantic 2  оснащаются новым оборудованием. Среди которого, в частности, тактическая вычислительная техника, датчики, обновленные пульты наблюдения операторов, система оптронной и акустической разведки, новая версия программного обеспечения LOTI (Logiciel Opérationnel de Traitement de l’Information) для оперативной обработки данных, подсистема STAN (цифровой акустической обработки последнего поколения), а также анализатор обработки информации IFF TSA2542.

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Важнейшим средством повышения качества патрулирования самолетами Atlantic 2 и улучшения  возможности обнаружения объектов в контролируемой ими зоне становится, по заявлениям ВМС Франции, использование радара SearchMaster с активной антенной, поставляемого компанией Thales. Работая в X-диапазоне, эти радары позволяют отслеживать до 1000 целей одновременно (по сравнению с несколькими десятками ранее), будь то на близком или большом расстоянии. «Визуализация с очень высоким разрешением и расширенные режимы обнаружения целей повышают качество радарного контроля и улучшают ситуационную осведомленности даже в экстремальных условиях окружающей среды», - объясняет  производитель радара - компания Thales.

В целях уменьшения когнитивной нагрузки операторов, работа которых подчас может длиться часами, компания Thales сообщила о совершенствовании радара SearchMaster с подключением к его работе искусственного интеллекта. В этих целях в компании даже было создано на днях новое подразделение  "cortAIx". «Основное преимущество ИИ заключается в его способности собирать, обрабатывать и анализировать большие объемы данных в очень короткие сроки, чтобы предоставить операторам радаров гораздо больше требуемой информации», - пояснили в группе оборонной электроники компании Thales. В результате, как уточнили в этой компании, проведенные в 2023 году в партнерстве с генеральным Управлением вооружений (DGA) и Национальным военно-морским флотом Франции испытания позволили активно использовать новые возможности использования ИИ, а именно - режим обнаружения на море, охватывающий большие расстояния. Активное использование искусственного интеллекта позволяет, по заключению экспертов Thales, распознавать сотни целей различных размеров за считанные секунды, в то время как ранее на такую работу приходилось тратить гораздо большее время.

 Как указывает компания Thales, проведенные испытания позволят успешно применить алгоритмы искусственного интеллекта на борту Atlantic 2 Standard 6 в 2025 году. Эта работа также может принести пользу будущим самолетам наблюдения ВМФ (в  частности, 12 самолетам «Albatros», ожидаемым в 2035 году), поскольку они также будут оснащены радаром SearchMaster компании Thales.

#франция #инновации #искусственный ителлект #thales #вмс франции #инновации в военной технике #atlantic 2 #радар searchmaster
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