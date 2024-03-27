В результате анализа характера правонарушений в Германии в последний период, немецкие власти пришли к выводу, что в наиболее серьезных преступлениях более половины подозреваемых - мигранты.

Германия, в период пребывания канцлером Ангелины Меркель, как известно, в условиях падения рождаемости в стране и для решения своих задач по пополнению трудовых ресурсов, необходимых для поддержания национальной экономики и промышленности, стала активно проводить политику открытых дверей в отношении иностранных мигрантов. В результате, только за последние годы в эту страну, по сообщениям национальной статистической службы прибыло более 2,7 миллионов мигрантов. Однако, по ряду причин, в том числе и по требованию немецких правоохранительных служб, 1,2 миллиона мигрантов были за последний период выдворены из Германии.

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Тем не мене, принятые Германией меры по наведению порядка в среде мигрантов не изменили коренным образом ситуацию и нарушения правопорядка, рост преступности с участием иностранных мигрантов продолжают оставаться большой проблемой, по оценкам местных властей. Так, на основании проведенного анализа характера правонарушений в Германии в последний период, немецкие власти пришли к выводу, что в наиболее серьезных преступлениях более половины подозреваемых - иностранцы без немецкого паспорта. Остальные - немцы с иммигрантским происхождением или без него. В подтверждение указанных выводов, немецкий журнал Bild опубликовал на днях обобщенный материал по ситуации в одном из наиболее крупных немецких городов – Франкфурте.

Немецкие СМИ указывают на происходящую в последние годы активную исламизацию страны, с появлением в этой среде и экстремистских элементов, что пагубно влияет на ситуацию в области безопасности в стране и вызывает противодействие местного коренного населения.

Согласно статистике города Франкфурта, доля иностранцев в городском населении в 2023 году составила 31,4%, хотя, конечно, не все из них, в том числе уже выявленные участники правонарушений, должны проживать в городе. Представитель полиции Франкфурта указал, что доля подозреваемых в совершении правонарушений, не являющихся немцами, составляет 57,4%, назвав аэропорт „воротами вторжения“ такой потенциальной опасности.

В указанных условиях немецкие СМИ констатируют, что если в миграционной политике не будет разворота, то вскоре аналогичная Франкфурту ситуация может произойти и в других городах Германии.