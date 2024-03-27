Украина, помимо создания значительной армии воздушных и морских беспилотников, используемой ею в ходе СВО, приступила, по сообщениям СМИ, к производству наземных беспилотников.

Как отмечают западные СМИ, Украина задала темп ведения войны беспилотниками, используя такие системы в качестве эффективной и недорогой альтернативы традиционным платформам с экипажем.

В частности, испытывая недостаток наступательной авиации, Украина за период ведения СВО невиданными ранее темпами нарастила использование БПЛА не только на линии соприкосновения с российскими военными в Украине, но и для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в глубине территории России. В условиях, когда у Украины осталось мало военно-морских сил, она создала также и значительный флот беспилотных морских аппаратов, с использованием которых она активно пытается нанести ущерб российским военным кораблям в Черном море. Тем самым украинские беспилотники стремятся изменить тактику ведения боевых действий, сделать из беспилотных средств главный инструмент ведения войны. Для Украины это направление, по оценкам военных экспертов, становится все более и более важным в условиях испытываемых Киевом проблем не только в пополнении обычной военной техники, но и в отсутствии необходимых людских резервов ВСУ.

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С учетом того, что наземные военные действия как были, так и остаются весьма важным аспектом, а также на фоне многотысячных потерь у сухопутных вооруженных сил Украины в ходе СВО, Киев, по сообщениям Forbes, при поддержке Запада намеревается перейти теперь к более активному использованию беспилотной наземной военной техники.

И это, в частности, подтверждают появившиеся в последнее время призывы Киева через платформу пожертвований UNITED24 к сбору дополнительных средств для запуска массового производства роботизированных наземных военных беспилотников. Для массового создания таких наземных дронов на Украине уже создан кластер Brave1, который, объединив силы компаний, государства и военных, а также инвесторов, волонтерских фондов и СМИ, объявил конкурс проектов наземных беспилотников. Как сообщают украинские СМИ, после изучения 140 концепций, несколько уже были протестированы, и четырнадцать такого рода беспилотников якобы были отобраны. «Наша главная цель - свести к минимуму участие людей на поле боя, - сказала Наталья Кушнерская, операционный директор Brave1 в интервью журналу Forbes. - Это позволит сохранить жизни и здоровье украинских солдат. Наземные роботизированные системы станут следующей революцией в этой войне».

По прогнозам Forbes, парк наземных беспилотников Украины будет развертываться постепенно, в зависимости от отзывов и запросов полевых операторов, и в конечном итоге достигнет нескольких тысяч роботов.