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vizir47
Себастьян Лекорну объявил, что предприятия франко-немецкого ВПК «переезжают в Украину»
Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну объявил, что франко-германская оружейная группа KNDS, которая производит, в частности, танки, будет производить военную технику и боеприпасы на украинской земле.

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"Франко-германская оружейная группа KNDS, которая производит, в частности, танки, будет производить военную технику и боеприпасы на украинской земле", - объявил 22 марта министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине. «Мы объявляем, что KNDS [ ... ] будет создана в Украине с дочерней компанией. Мы позаботимся о том, чтобы вместе производить на Украине оружие и боеприпасы, в которых Киев нуждается», -  заверил министр обороны Германии.

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Целью KNDS, одного из ведущих европейских производителей наземного вооружения, на начальном этапе будет «обучение» украинцев и предоставление возможности «быстро производить запасные части, особенно для уже поставленных систем», уточнил Себастьян Лекорну, не называя сроков. Это соглашение следует за недавним заявлением канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона об «инициативе по локальному производству в Украине запасных частей, боеприпасов и, возможно, даже в конечном итоге всего военного оборудования», - также сказал французский министр.

Как напоминают французские СМИ, 8 марта во время интервью на съемочной площадке BFM/RMC Себастьян Лекорну объявил, что несколько французских компаний собираются установить партнерские отношения с украинскими компаниями для производства «запасных частей, возможно, даже боеприпасов на украинской земле». «Производственные мощности приближаются к передовой», - подчеркнул Лекорну. Такое предприятие имеет «огромную ценность, поскольку производственные мощности будут расположены ближе к линии фронта, это не только уменьшает проблемы логистики, но и увеличивает надежность поставок», - сказал Себастьян Лекорну.

KNDS - холдинговая компания, основанная в 2015 году французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann. В частности, она производит боевые танки, другую бронетехнику и артиллерийские системы. Компания Nexter специализируется на производстве пушек Caesar, поставляемых в Украину.

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall также сообщил о создании своих предприятий в Украине. В середине февраля он объявил о заключении соглашения с украинской компанией по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм, важных для украинской армии. В середине марта он заявил о своем намерении разместить там не менее четырех заводов по производству снарядов, военной техники, пороха и средств противовоздушной обороны.

Намерение, объявленное еще в июле 2023 года, было осуждено Москвой, поскольку МИД РФ увидел в этой инициативе «еще одно доказательство милитаризации Украины Западом и поставок оружия», решение, которое, таким образом, может привести к «новой эскалации».

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