При недавнем посещении японского острова Исигаки эсминцем ВМС США Rafael Peralta японцы выразили протест такому шагу, а местные жители провели антиамериканские манифестации.

Эсминец ВМС США USS Rafael Peralta недавно посетил японский остров Исигаки, расположенный между Окинавой и Тайванем. Однако там его не встретили с распростертыми объятиями. Местные власти сначала отказали судну в разрешении швартовки, заявив, что глубина воды недостаточна. Затем они уступили, но местный профсоюз докеров объявил забастовку в знак протеста против посещения судна. Правительство префектуры Окинава также выступило против этого визита.

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Это не первый случай, когда корабли ВМС США сталкиваются с трудностями при заходе в гражданские порты Японии. Примечательно, что это происходит в условиях, когда Япония считается «самым верным союзником Америки» и, как предполагается, находится «в гармонии» с Соединенными Штатами в соответствии с подписанным в 1960 году Договором о безопасности между США и Японией.

Обеспечивая «безопасность Японии», вооруженные силы США стремятся распространить свое влияние на максимально возможное количество военных баз и аэродромов в Японии. Во многом это делается для того, чтобы иметь доступ к как можно большему количеству «транспортных узлов» для их использования в так называемой «нулевой фазе» - т.е. в мирное время или, по крайней мере, до начала военных конфликтов. Тем самым происходит ознакомление с местными условиями и оперативной средой (в том числе с местными властями и жителями) до того, как, возможно, «могут появиться проблемы». Кроме того, тем самым США стараются избежать уязвимости и внешней военной угрозы, рассеивая внимание возможного военного противника по большему числу используемых Вашингтоном и Токио военных баз и объектов.

Так, например, в Японии насчитывается более 100 гражданских аэродромов, большинство которых используются недостаточно, особенно американскими военными. Тем не менее, Вашингтон в последнее время все чаще стал напоминать японцам, что они должны открыть их для военной авиации США в целях «стратегического рассеивания» внимания возможного противника.

Существует также и откровенно политический аспект того, что вооруженные силы США используют не только различные гражданские аэропорты, но и порты на различных японских островах, в частности на цепи островов Нансей Шато (южные японские острова, также известные как хребет Рюкю), и в других местах Японии.

По этим причинам, в соответствии с соглашением о статусе сил между Соединенными Штатами и Японией, японское правительство обязано предоставить американским войскам доступ к японским портам и аэродромам. В течение десятилетий американцы не пользовались этими правами полно, в результате чего многие японские подобные объекты оказались «неохваченными» посещаемостью американских военных.

Так, в частности, случилось и с портом Исигаки, где весьма недружелюбно был встречен на днях эсминец ВМС США USS Rafael Peralta, который ранее американские военные корабли не баловали своими визитами. Однако сейчас, когда ситуация в отношениях США и Японии с Китаем стала обостряться, ВМС США решили создать прецедент и осуществить такой «дружественный заход» своего эсминца, что вызвало откровенное недовольство местных властей и жителей. При этом Японии было показано, что подобные заходы должны быть регулярными и во многие другие районы Японии. В целях в том числе и напоминания о роли США в обеспечении безопасности Японии,

Недавно Вашингтон инициировал военные учения "Железный Кулак" в районе островов Нансей Шото. Тренировки между морскими пехотинцами США, военно-морскими силами и японскими войсками включали высадку на Окиноэрабу (остров находится на полпути между Окинавой и Кюсю, самым южным главным островом Японии). Однако подобные шаги были встречены демонстрациями противников любых подобных военных операций. И, учитывая ужасный опыт Японии во Второй мировой войне, это понятно. Как и то, что значительное число протестующих состояло из представителей пожилого поколения Японии.

Тем самым, как отмечают местные СМИ, представители Страны Восходящего Солнца явно пытаются сказать: "Мы не против, чтобы вы были здесь, чтобы умереть за нас, когда мы щелкнем пальцами. А до тех пор оставайтесь в своей клетке или на поводке».