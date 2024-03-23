На фоне заявлений Дональда Трампа о будущем финансировании НАТО, Австралия стала предпринимать более активные действия по закреплению и развитию военно-технического сотрудничества с Великобританией.

На фоне растущей обеспокоенности Канберры в продолжении приверженности США финансированию не только НАТО, но и таких региональных военных объединений, как AUKUS, в случае возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа, Австралия стала в последнее время предпринимать более активные действия по закреплению и развитию военно-технического сотрудничества с Великобританией.

В этих целях на днях, во время пребывания в Австралии британского министра обороны Гранта Шаппса, между двумя странами было подписано «Соглашение о статусе сил», которое, по словам министров обороны обеих стран, облегчает развертывание и операции солдат каждой страны в другой.

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Как отмечается, это соглашение не представляет собой полноценный пакт о взаимной обороне, который потребовал бы вмешательства одной стороны в случае нападения или угрозы со стороны другой. Но обе стороны заявили, что «обязались взаимодействовать» друг с другом в случае угрозы.

«Соглашение о статусе сил», общее для членов НАТО, устанавливает правила, применимые к иностранным военнослужащим, базирующимся в принимающей стране. Австралия уже имеет давнее соглашение о статусе сил с Соединенными Штатами. Наряду с США Австралия и Соединенное Королевство являются членами молодого оборонного альянса АУКУС - пакта, направленного на сдерживание военной экспансии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одним из основных элементов пакта АУКУСА является предоставление Австралии флота мощных атомных подводных лодок. Таким образом, соглашение, подписанное 21 марта, облегчит, например, обучение австралийских моряков на британских атомных подводных лодках или размещение британских экипажей в Австралии.

Сделанный сейчас Австралией акцент именно на судьбе ее атомного подводного флота явно не случаен. Австралия с волнением отслеживает возникшие в США проблемы со строительством атомных подлодок класса Virginia, на которые она рассчитывала после разрыва контракта с Францией.

Чтобы успокоить не только себя и австралийской население, министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил в присутствии своего британского коллеги во время церемонии подписания «Соглашения о статусе сил» в Канберре в здании национального парламента, что «три страны активно работают над вопросом об усилении австралийского атомного флота». При этом особо была подчеркнута важность этого вопроса «для региональной безопасности в условиях военной экспансии Китая».

Тем не менее, в рамках своего плана иметь восемь атомных подлодок к 2050 году, Австралия объявила о партнерстве с британской компанией BAE Systems по их строительству.

Однако, как признают даже австралийские аналитики, финансовая составляющая этого проекта остается не только для Канберры весьма тревожным и неопределенным аспектом. Ведь, по подсчетам экспертов, общая стоимость этого проекта AUKUS по атомному флоту для Австралии по-прежнему вызывает беспокойство, и, по оценкам, в течение 30 лет она может составить до 240 миллиардов долларов… А отсюда проблема финансирования этого проекта AUKUS остается в центре внимания не только Канберры.