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vizir47
Приобретение Австралией американских атомных подводных лодок под вопросом
Австралия с волнением отслеживает возникшие в США проблемы с производством атомных подлодок класса Virginia, на которые она рассчитывала после разрыва контракта с Францией.

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Заключив стратегический союз с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством (пакт AUKUS), Канберра отменила свою программу Attack, которая предусматривала поставку французской военно-морской группой двенадцати океанских подводных лодок с обычными двигателями типа Shortfin Barracuda королевскому флоту Австралии.  Вместо французских подводных лодок тогда было сделано предпочтение в пользу приобретения восьми ударных атомных подводных лодок SNA класса Virginia.

L’Australie devra-t-elle renoncer aux trois sous-marins nucléaires d’attaque américains « Virginia » ? – .

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Согласно обнародованным в марте 2023 года подробностям, ожидалось, что Соединенные Штаты поставят не менее трех SNA класса Virginia с начала 2030-х годов (первая в 2032 году, вторая в 2035 году и последняя в 2038 году). Что касается остальных пяти, то ожидалось, что они будут получены в рамках британской программы SSNR (переименованной в SSN-AUKUS), которая направлена на замену парка лодок в Королевском флоте.

Однако последние события вносят свои нежелательные для Австралии коррективы… И не малая причина этого - предложение по бюджету на 2025 финансовый год, которое Пентагон только что передал Конгрессу США.

Действительно, общая сумма бюджета, запрошенного Министерством обороны США на 2025 год, составляет $849,8 миллиарда, что «всего» на 0,9% больше, чем в текущем финансовом году. Это весьма умеренное увеличение объясняется "законом О финансовой ответственности", который является результатом соглашения, достигнутого в Конгрессе в июне 2023 года с целью обуздать долг Соединенных Штатов. Но это не компенсирует последствия инфляции и вряд ли устраивает ВМС США.

С 2011 года ВМС США ежегодно заказывают две подлодки SNA типа Virginia, но теперь они решили приобрести только одну в 2025 финансовом году. И на то есть веская причина: судостроительная промышленность США – в данном случае General Dynamics и Huntington Ingalls Industries – испытывает трудности с удовлетворением спроса из-за недостаточных производственных мощностей, нехватки квалифицированной рабочей силы и проблем в цепочках поставок.

Кроме того, поддержание эксплуатационных условий подлодок, которые уже находятся в эксплуатации, также представляет проблему. Например, одна из подлодок Boise класса Los Angeles, не выходила в море с... 2015 года. Ее ревизия только началась и не будет завершена до 2029 года…

Теоретически, для обновления своего парка подлодок SNA, ВМС США должны получать в среднем 2,33 единицы в год, что гораздо больше, чем предоставляемые возможности в настоящее время.

В этих условиях американские военные эксперты не сомневаются что в бюджетное предложение, сформулированное Пентагоном, парламентарии обязательно внесут поправки. Некоторые из них уже высказываются, в частности, членом Палаты представителей Джо Кортни от Демократической партии (избран от Коннектикута и является влиятельным членом подкомитета, посвященного военно-морским силам). “Если такое сокращение действительно будет принято, оно приведет к сокращению ударных подводных лодок у ВМФ, у которого их уже на 17 меньше по сравнению с 66, давно требуемыми ВМС США”, - сказал Кортни.

Таким образом ожидается, что к 2030 году количество SNA, находящихся на вооружении ВМС США, сократится до 46… «Командующему подводными силами США будет все труднее сказать: Нет, я могу обойтись меньшим количеством подводных лодок, я рад продать три из них своим австралийским друзьям», - прокомментировал Reuters Майкл Шубридж, основатель Strategic Analysis Australia. При этом все понимают, что на президента США будет оказываться большое давление, чтобы он сказал: «Я должен в первую очередь позаботиться о своей собственной безопасности».

Заместитель министра Военно-Морского Флота США Эрик Рэйвен пояснил, что были предложены инвестиции, чтобы помочь производителям преодолеть их проблемы. Речь идет о конверте в размере $11,1 миллиарда (на пять лет) и взносе в размере 3 миллиардов, обещанном Австралией в рамках пакта AUKUS.

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой пытается продемонстрировать свой оптимистичный настрой из-за создавшейся ситуации, хотя, как отмечают западные наблюдатели, проблемы с производством атомных подлодок в США не исчезают.

С определенным злорадством на эту ситуацию реагируют во Франции, надеясь, что весьма выгодный для французского ВПК австралийский контракт на подлодки типа Shortfin Barracuda с обычным двигателем может в указанных условиях возобновиться.

#австралия #закупка австралией американских подлодок #пакт aukus #проблемы с производством американских атомных подводных лодок
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