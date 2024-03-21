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vizir47
Соединенные Штаты ужесточают стандарты выбросов от автомобилей, чтобы перейти на электромобили
Правительство США объявило о завершении разработки новых стандартов выбросов загрязняющих веществ автомобилями, которые считаются самыми строгими из когда-либо принятых, и призваны ускорить переход на электромобили.

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Правительство США объявило 20 марта, что завершило разработку новых стандартов выбросов загрязняющих веществ автомобилями, которые считаются самыми строгими из когда-либо принятых, и призваны ускорить переход на электромобили.

Однако, по сравнению с проектом правил, объявленным в прошлом году, который с тех пор подвергся  общественные обсуждениям, эти окончательные стандарты дают производителям больше времени и гибкости для достижения новых целевых показателей выбросов CO2.

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Des voitures sur une autoroute à Los Angeles le 25 janvier 2024

Как отмечают американские обозреватели,  указанный шаг по ужесточению новых стандартов выбросов автомобилей может быть обусловлен стремлением Джо Байдена в разгар года выборов тем самым заручиться поддержкой автомобильной промышленности и ее сотрудников. Кроме того, это может быть и попыткой убеждения нынешним президентом США выборщиков в своих «климатических обещаниях».

"Эти самые строгие стандарты загрязнения, когда-либо принятые для автомобилей, укрепляют лидерство США в создании экологически чистого транспорта в будущем", - говорится в заявлении Майкла Ригана, главы Агентства по охране окружающей среды (EPA).

Новые стандарты распространяются на легкие и средние транспортные средства, которые будут построены с 2027 года и до 2032 года. Администрация не устанавливает точную квоту на количество пригодных для продажи автомобилей, но постепенно ограничивает среднегодовые допустимые выбросы для новых автомобилей, производимых каждым производителем. Идея заключалась в том, чтобы дать производителям "больше времени" на первоначальную адаптацию, заявил журналистам высокопоставленный американский чиновник.

На практике производители сами должны будут выбирать, какие технологии они будут использовать для сокращения выбросов. Кроме того, они также смогут повысить эффективность двигателей, работающих, например, на бензиновых автомобилях.

Но, поскольку многие производители в настоящее время активно занимаются созданием парка электромобилей, безусловно именно на это направление будет делаться особая ставка.

"С 2021 года продажи электромобилей выросли в четыре раза, а цены продолжают падать", - заявил Али Заиди, советник Джо Байдена по вопросам климата. По данным EPA, с начала срока полномочий Джо Байдена, который также взял на себя обязательство по расширению сети зарядных станций для электромобилей, компании объявили об инвестициях в производство экологически чистых транспортных средств на сумму более 160 миллиардов долларов. По расчетам агентства, к 2030-м годам продажи электромобилей могут составить до 56 % от продаж легковых автомобилей.

По данным компании Cox Automotive, в 2023 году на долю электромобилей по-прежнему приходилось лишь около 7,6 % транспортных средств, проданных в Соединенных Штатах.

 

#сша #климатические проекты #производство электромобилей #ужесточение стандартов выбросов автомобилей
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