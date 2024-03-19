Два учебных самолета F-16 и полусотня бельгийских пилотов-инструкторов приступила на базе Скридструп в Дании в конце февраля к обучению украинских пилотов, техников и других специалистов ВСУ.

18 марта руководство бельгийской армии - начальник генштаба адмирал Мишель Хофман и министр обороны Людивин Дедондер в сопровождении министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсена посетили военную базу Скридструп в Дании, где расквартирован бельгийский отряд инструкторов F-16.

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Как сообщают СМИ, два учебных самолета F-16 и полусотня бельгийских пилотов-инструкторов прибыла на базу Скридструп в конце февраля на два месяца в основном с бельгийской авиабазы Флорен. Указанные инструктора будут заменены Бельгией в следующем семестре. В середине сентября 2023 года Бельгия присоединилась к так называемой «коалиции F-16», созданной Данией и Нидерландами, целью которой является предоставление боевых самолетов украинским войскам (в частности, Дания предоставит девятнадцать F-16) и обучить их пилотов, техников и других специалистов по планированию миссий.

Согласно сообщению бельгийского информационного агентства Belga, прибывшие в Данию пилоты-инструктора в основной своей массе имеют значительный опыт управления F-16 и выполнения миссий в Афганистане, Сирии, Ираке и странах Балтии. Несмотря на то, что F-16 обычно является одноместным самолетом, для подготовки украинских пилотов используются двухместные варианты, позволяющие с заднего сиденья контролировать пилотирование стажера. Инструктор может при необходимости взять управление на себя, продемонстрировать маневры и т. д.

Подготовка украинских пилотов чрезвычайно коротка. Всего шесть месяцев (плюс любые дополнительные учебные модули, если таковые имеются), тогда как обычно это занимает несколько лет. Однако, как указывают бельгийские инструктора, на самом деле это вопрос конверсии, а не обучения. Речь идет о переводе опытных украинских пилотов, ранее летавших на МиГ-29 или Sukoi-27, на использование F-16.

«Сравнивать технологический скачок между реактивными российскими самолетами и F-16, это все равно, что перейти с телефона, такого как старая Nokia, прямо на iPhone, без каких-либо промежуточных этапов, - прокомментировал один из украинских пилотов, проходящих обучение на базе Скридструп. - Это действительно очень забавный самолет, на котором можно летать. Я не говорю, что МиГ скучен, но F-16 значительно маневреннее. Кроме того, этот самолет позволяет перевозить много оружия».

Как указывается, инструктора даже не знают имен своих учеников, и наоборот. По причинам безопасности используются только псевдонимы. При этом бельгийские СМИ добавляют, что условия безопасности действительно суровые. Датчане ничего не говорят ни о количестве обученных украинцев, ни даже о количестве инструкторов и самолетов, выделенных их собственной армией. Также запрещается показывать лица или называть имена бельгийских военнослужащих. Такие условия оставляют также мало места для человеческих отношений, по соображениям защиты личных данных избегаются любые контакты подобного рода.

При этом отмечаются проблемы в процессе обучения украинских пилотов, которые необходимо решить. В частности, языковой барьер и владение украинцами английским языком.