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vizir47
Соединенные Штаты начали готовить солдат к противостоянию с Россией и Китаем в Арктике
Как сообщают СМИ, вооруженные силы США подготовили новую боевую стратегию и проводят крупномасштабные учения на Аляске, чтобы подготовить солдат к экстремальным условиям противостояния России и Китаю в Арктике.

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Как сообщает Business Insider, вооруженные силы США подготовили новую боевую стратегию и проводят крупномасштабные учения на Аляске, чтобы подготовить солдат к экстремальным условиям противостояния России и Китаю в Арктике. Чтобы усилить влияние в регионе, США намерены сотрудничать с Канадой и Данией, сообщают англоязычные СМИ. В этих целях в последние годы Соединенные Штаты усилили свое присутствие в этой северной географической зоне, готовя свои силы к доминированию в суровых условиях.

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Правительство Канады объявило 13 февраля, что «более 600 военнослужащих Вооруженных сил Канады тренируются с союзниками и партнерами на Аляске в рамках учений GLOBAL RESOLVE 24». «Помимо канадских и американских вооруженных сил, в состав учебной группы войдут войска из Монголии и Республики Корея», - уточнил канадский сайт.

«Признавая, что вызовы безопасности требуют динамичных условий для тренировок, отдаленные районы внутренней части Аляски и тренировочная зона Доннелли (база США на Аляске) были призваны принять учения Тихоокеанского многонационального центра совместной готовности с 22 февраля по 2 марта и с 7 по 27 марта», - сообщили  в армии США. "Эти учения предоставят военным и партнерам по коалиции возможность проверить способность подразделений армии США на Аляске (USARAK) и их партнеров развертываться, сражаться и побеждать в арктических условиях».

Армия США подчеркивает, что «учения сосредоточены на крупномасштабных боевых действиях и представляют собой тренировочное мероприятие в холодную погоду, которое включает в себя ситуационную подготовку и учения с боевой стрельбой».

Помимо военных задач, Арктика представляет собой стратегическую зону с экономической точки зрения. По словам контр-адмирала Дэвида Пэтчелла, заместителя командующего вторым флотом США, изменение климата откроет доступ к ресурсам на сумму около $1 триллиона в регионе.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, как отмечают англоязычные СМИ, также отвечает этой цели. При этом комментаторы указывают, что американцы готовят союзников к разделу Арктики. Россия, в свою очередь, предупредила, что не допустит захвата российского континентального шельфа в Арктике.

 

#сша vs китай #сша vs россия #арктика #учения global resolve 24 #учения запада в арктике
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Business Insider: США проводят подготовку армии по ведению боевых действий в условиях Арктики
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