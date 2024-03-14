Журналистами США получен список приоритетов Пентагона в военных поставках Украине с перечислением образцов техники и боеприпасов, которые Вашингтон намеревается направить Киеву в ближайшее время.

Согласно документу Министерства обороны США, направленному на Капитолийский холм, администрация Байдена подчеркнула законодателям свои приоритеты в размере 6,5 миллиардов долларов для пополнения запасов вооружений США, замены оружия, уже отправленного в Украину, и предоставления дополнительных поставок. Список этих приоритетов весьма широк и, по полученным журналистами сведениям, включает в себя:

- 2,1 миллиарда долларов на компоненты и сборку 155-мм снарядов на заводах в Техасе, Айове, Арканзасе, Огайо, Пенсильвании, Канзасе и Калифорнии;

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- 915 миллионов долларов на закупку дополнительных компонентов противорадиолокационных ракет HARM, произведенных в Калифорнии, Миннесоте и Западной Вирджинии;

- 797 миллионов долларов на компоненты ракет-перехватчиков Patriot с заводов в Техасе, Арканзасе, Джорджии, Флориде и Западной Вирджинии;

- 549 миллионов долларов на дополнительные компоненты вооружения GMLRS, произведенные или собранные в Арканзасе, Калифорнии, Западной Вирджинии, Огайо и Флориде;

- 348 миллионов долларов на противотанковые ракеты TOW и компоненты, произведенные в Калифорнии, Аризоне и Юте;

- 308 миллионов долларов на приборы ночного видения, произведенные в Нью-Гэмпшире и Вирджинии.

Стремясь подкрепить доводы Пентагона, генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов, планирует посетить предприятие корпорации Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас, где собирается много ракет. Он также посетит завод армейских боеприпасов Макалестер в Оклахоме. Браун заявил журналистам 13 марта, что “мы продолжим взаимодействовать” с законодателями по пакету финансирования и что средства для пополнения запасов “важны не только для Украины, но и для нас”.

На заводе McAlester не производятся снаряды, но он получает 155-мм боеприпасы и обеспечивает их централизованное распределение, в том числе и отправку в Украину. Персонал этого завода ускорил ремонт зенитных ракет Stinger и Hawk, ранее отправленных в Украину, ими же были отремонтированы 155-миллиметровые снаряды, отправленные из Южной Кореи для использования в Украине.

Браун сообщил представителям СМИ, что он с нетерпением ожидает во время своей поездки на предприятия ВПК возможности “поближе познакомиться” с управляемой реактивной системой залпового огня GMLRS, широко используемой ракетой Lockheed с дальностью действия до 69 километров, которая была развернута Украиной для поражения российских целей.