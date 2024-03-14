Вашингтон одобрил оружейный контракт с Польшей по продаже Варшаве ракет класса «воздух-земля» большой дальности и ракет класса воздух-воздух средней дальности на общую сумму более 3,5 миллиарда долларов.

Хотя польский президент-консерватор Анджей Дуда и проевропейски настроенный премьер-министр Дональд Туск являются противниками во внутренней политике, во время встречи с президентом США Джо Байденом 12 марта в Белом доме они продемонстрировали готовность к сплочению по международным вопросам, особенно в действиях против России.

Президент Дуда 11 марта призвал другие страны НАТО увеличить свои военные бюджеты, отметив, что сама Варшава тратит на оборону 32 миллиарда евро, т.е. около 4% своего ВВП, о чем она объявила в сентябре прошлого года. Еще задолго до начала Россией СВО, Польша решила ускорить свое перевооружение.

реклама

В то время как украинский вопрос был в центре внимания встречи Джо Байдена с польскими лидерами по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО, Вашингтон одобрил оружейный контракт со своим союзником по НАТО. Исполнительная власть США уведомила Конгресс о предстоящей продаже Варшаве ракет класса «воздух-земля» большой дальности и ракет класса воздух-воздух средней дальности на общую сумму более 3,5 миллиарда долларов.

С начала конфликта на Украине Варшава подписала множество крупных контрактов на закупку вооружений, в основном с США и Южной Кореей. В конце августа прошлого года Вашингтон одобрил гигантский контракт, включающий продажу Польше 96 ударных вертолетов Apache на сумму 12 миллиардов долларов. Однако не все из этих контрактов еще реализованы из-за отсутствия решений по их финансированию.

Польша использует заемные средства для финансирования своих закупок оружия. Так было в случае с Южной Кореей. Однако в декабре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на пресс-конференции, что льгот, декларировавшихся Сеулом Варшаве, не существует…

Что произойдет с финансированием заказов, размещенных в Соединенных Штатах, пока не известно. Хотя, во время встречи с Джо Байденом президент Польши Анджей Дуда получил заверения в том, что польская армия получит ранее обещанные 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, а также кредит в размере 2 миллиардов долларов, предоставленный администрацией США.

Визит лидеров Польши в Соединенные Штаты совпал с публикацией трех заключений Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA, отвечающего за экспорт военной техники). В них рекомендовано Конгрессу согласиться на потенциальную продажу Польше 232 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder Block II и 745 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM (усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности) и 821 крылатую ракету класса "воздух-земля" AGM-158B-2 JASSM-ER (противоракета класса "воздух-земля" с увеличенной дальностью полета до 1000 км).

Общая сумма этих трех потенциальных продаж оценивается в 3,68 миллиарда долларов (219,1 миллиона долларов для AIM-9X, 1,69 миллиарда долларов для AIM-120C-8 и 1,77 миллиарда долларов для JASSM-ER). Следует отметить, что польские ВВС уже имеют такие боеприпасы на своем вооружении. Эти "дополнительные ракеты позволят Польше укрепить свою оборону при одновременном повышении оперативной совместимости НАТО", - утверждало DSCA в своих трех заключениях.