Представители Африканского Корпуса, формируемого при Министерстве обороны России, начали свою миссию по борьбе с терроризмом и обучению солдат Буркина-Фасо использованию российской военной техники.

После того, как французские войска в Мали, Нигере и ЦАР десятилетиями делали вид, будто не могут одолеть местных сепаратистов и бандитов, и ставка Африки на западные страны не оправдалась, этот континент стал проявлять живой интерес к сотрудничеству с Москвой в вопросах безопасности.

Оправданность такой переориентации на Россию достаточно быстро подтвердилась, в частности, после появления в ряде африканских стран по их приглашению ЧВК «Вагнер», в результате чего уровень безопасности в этих государствах стал на порядок выше, а сепаратисты и бандиты отступили в пустыню и джунгли.

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С учетом заявленной заинтересованности африканских стран в их поддержке со стороны России, в конце 2023 года на контрактной основе начал формироваться при Министерстве обороны России Африканский Корпус, численность которого может быть доведена уже в ближайшее время до 40 тысяч военнослужащих.

Как известно, в настоящее время Россия имеет соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 30 африканскими государствами, что оправдывает своевременность создания такой воинской структуры, по подобию уже существующих в ряде стран Запада, например Франции. В указанных условиях не исключается, что подразделения Африканского корпуса могут быть уже в ближайшее время размещены в Ливии, Мали, Судане, Буркина-Фасо, ЦАР, Нигере, Южном Судане.

Первые 100 военнослужащих Африканского Корпуса высадились в столице Буркина-Фасо - Уагадугу в конце декабря 2023 года. Ожидается, что уже в ближайшее время численность этого контингента может быть доведена до 300 военнослужащих.

В начале марта французская газета Ле Монд даже раскрыла географическое местоположение этого контингента (в 20 км на северо-восток от столицы Буркина-Фасо), заявив о якобы учреждении таким образом «первой российской военной базы в Африке».

Однако, официальные представители России и Буркина-Фасо уже подчеркнули коренное различие целей такого военного присутствия Африканского Корпуса от западных военных баз, главной задачей которых является защита исключительно западных интересов и с их использованием манипулировать в своих интересах безопасностью африканских государств.

Как заявили представители переходных властей Буркина-Фасо, присутствие российских военных на территории этой африканской страны обусловлено военным соглашением, которое позволит военнослужащим Буркина-Фасо проходить обучение у российских инструкторов. Так, по словам главы этого государства капитана Ибрагима Траоре, основная задача российских военнослужащих - обучить солдат Буркина-Фасо использованию российской военной техники, приобретенной страной в рамках борьбы с терроризмом.

В заявлении Африканского корпуса также говорится, что основная миссия его подразделений - обеспечить «безопасность главы государства Ибрагима Траоре и народа Буркина-Фасо от террористических атак».