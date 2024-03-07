На основании прошедшего 4 марта в Тегеране показательного суда против тех, кто применяет односторонние санкции, Иран конфисковал партию американской нефти.

4 марта в Университете Алламех Табатабаи в Тегеране проходил показательный суд против тех, кто применяет односторонние запреты, и тех, кто их соблюдает.

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Выступивший на этом суде Казем Гарибабади, секретарь Высшего совета Ирана по правам человека, указал, что «санкции являются преступлениями против человечности, поскольку они нарушают право на развитие, процветание, образование, жилье». «Те, кто вводит расширенные санкции против Ирана, совершают преступления против человечности и должны быть привлечены к ответственности за это», - добавил он.

Он также заявил, что односторонние принудительные меры рассматриваются как оружие войны из-за их значительного воздействия на страны-мишени. «Санкции более разрушительны, чем обычная война, и затрагивают все население страны - объекта санкций», - утверждал он. Иранский уполномоченный по правам человека также заявил, что Соединенные Штаты оказывают давление на различные страны, чтобы вовлечь их в цикл вторичных санкций против Ирана.

Как сообщают СМИ Франции, Иран конфисковал партию американской нефти в рамках указанного судебного процесса, поданного семьями людей с редким кожным заболеванием, чья жизнь находится в опасности из-за бесчеловечных санкций США.

Груз американской нефти перевозился судном Advantage Sweet под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе.

Согласно некоторым сообщениям, конфискация произошла после судебного решения в пользу людей с буллезным эпидермолизом (БЭ) или «болезнью бабочки». В своей жалобе семьи людей с БЭ, для которых характерны крайняя хрупкость кожи и волдыри, вызванные механическим воздействием, потребовали возмещения убытков от Соединенных Штатов.

Западные санкции, в частности, введенные Соединенными Штатами, помешали шведской компании продавать Ирану лекарства от этих заболеваний.

Соединенные Штаты восстановили свои санкции против Ирана в мае 2018 года после выхода из PGAC, Венского ядерного соглашения, подписанного между Ираном и шестью странами P5 +1 и одобренного Организацией Объединенных Наций.

В результате этих санкций, Mölnlycke Health Care, шведская компания по производству медицинского оборудования со штаб-квартирой в Гетеборге, прекратила продажу фармацевтических препаратов и медицинского оборудования, включая специальные повязки для пациентов с БЭ, иранским компаниям. Это решение лишило пострадавших людей необходимой медицинской помощи. Многие из них получают серьезные травмы, иногда им делают ампутации или они умирают.