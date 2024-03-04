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vizir47
Военно-воздушные и космические силы Франции используют ИИ для защиты своих баз
В результате сотрудничества Военно-воздушных и космических сил Франции и Горной школы Нанси создается система по использованию роботизированных средств ARGOS для совершенствования охраны военных объектов.

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В ноябре 2021 года Военно-воздушные и космические силы [AAE] Франции и Горная школа Нанси заявили о намерениях развивать партнерство в области «автономного наблюдения, управляемого искусственным интеллектом [ИИ], в физическом и кибер-мире». Тогда целью указанного была оценка способности робототехники для осуществления наблюдения и защиты авиабаз.

В частности, речь шла об испытании четвероногого робота SCAR, поставляемого американской компанией Boston Dynamics, чтобы позволить инженерам Горной школы в Нанси (TechLab Mines Nancy ) разрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта в соответствии с конкретными вариантами их использования для наблюдения за военным объектом. В качество первого испытательного объекта была выбрана авиабаза Нанси-Оше, где дислоцированы 3 эскадрильи многоцелевых истребителей Dassault Mirage 2000D (60 самолётов) ВВС Франции.

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Указанные исследования обусловили тесное сотрудничество между AAE и TechLab Mines Nancy, результатом которого стало создание системы по использованию роботизированных средств ARGOS (Acquisition, Reconnaissance et Gardiennage par Observation robotiSée) в организации охраны военных объектов. Так возник не просто «патрульный» робот, а алгоритм искусственного интеллекта, который может быть интегрирован в любую роботизированную платформу.

https://www.opex360.com/wp-content/uploads/argos-20240303.jpg

Таким образом система ARGOS теперь находится в руках Агентства оборонных инноваций Франции (L'agence de l'innovation de défense - AID), которое профинансировало покупку еще двух четвероногих роботов (один из них будет предоставлен в распоряжение TechLab Mines Nancy) в рамках этапа, называемого "ускорение инноваций".

На данный момент испытания системы ARGOS уже подтвердили способность обнаруживать оружие, людей и ряда угроз безопасности военных баз. Так, одним из направлений работы является, например, обнаружение аномалий на проволочной сетке забора и классификации их по трем категориям: повреждение животными, нормальный износ или вмешательство человека.

«Основным нововведением, задействованным в этом проекте, является использование искусственного интеллекта для обнаружения аномалий в заданном периметре: это может быть что угодно, от обнаружения человека, его позы или даже обнаружения отверстий в решетках", - резюмирует Жан-Батист Виар, инженер TechLab Mines Nancy. И добавляет: «Искусственный интеллект, встроенный в робота, будет анализировать окружающую среду на основе изображений или видео. Затем ИИ сосредоточится на ключевых моментах, эффективно и точно проанализирует собранные данные, чтобы предупредить о конкретной ситуации».

Как заявляется военными экспертами Франции, теперь, благодаря системе ARGOS, робот может обнаружить злоумышленника и передать информацию службе охраны и безопасности военной базы. Рассматриваются и другие варианты применения, такие как добавление в арсенал робота акустической системы для более точно определения местоположения нарушителя, роботизированной руки, а также химического или радиационного детектора. Цель состоит в том, чтобы повысить «эффективность наблюдения не только по периметру», но и   чтобы поставить перед роботами «более сложные задачи» и позволить им «развивать свои навыки, которые являются их спецификой».

#искусственный интеллект #франция #роботизированная охрана #система argos
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