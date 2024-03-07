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vizir47
Во Франции спрогнозировали развитие европейского рынка газа
Генеральный директор французского газового оператора GRTgaz Сандрин Менье указала на причины сокращения потребления газа не только во Франции, но и в ЕС, дала прогноз по этому вопросу на ближайшие годы.

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Представляя в конце февраля с.г. отчет о потреблении газа во Франции за 2023 год, генеральный директор французского газового оператора GRTgaz Сандрин Менье указала, что не только во Франции, но и во всей Европе в последнее время потребление природного газа повсеместно резко сокращается. В частности, она отметила, что это сокращение произошло почти на 20% в Европе и Франции в период с 2021 по 2023 год и это тенденция, которую Европейская комиссия хотела бы сохранить. Причем, сокращение потребления газа произошло не только среди предприятий, но также и среди физических лиц - на 13,2% по сравнению с 2021 годом.

Gazinière

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Объясняя снижение потребления газа во Франции на 11,5 % в период с 2022 по 2023 год и на 20% в период с 2021 по 2023 год, Сандрин Менье  среди причин указала на мягкие зимы (2022 и 2023 годы были самыми теплыми с начала века). Однако, прежде всего, - на политику экономии, которой придерживаются как промышленники (-6,3 %), так и частные лица, предприятия розничной торговли и малого бизнеса (-7,2 %).  "Кроме того, с перезапуском во Франции нескольких атомных электростанций, тепловые электростанции, работающие на газе, стали менее востребованными для выработки электроэнергии", - также признает Сандрин Менье.

Одновременно с этим гендиректор GRTgaz указала среди весьма важных причин произошедшего сокращения на значительный рост цен на газ, произошедший в 2022 году в результате событий в Украине.  Помимо этого финансового аспекта, немаловажным обстоятельством стало, по ее словам, быстрое прекращение экономических отношений с Россией, что привело к политике экономии.

Вместе с тем, Сандрин Менье отметила: "Франция стала главными газовыми воротами в Европу". Поясняя эти слова, она указала, что доля поставок российского газа по газопроводу упала с 18 % в 2022 году до 8 % в 2023 году. В то же время доля импорта сжиженного природного газа (СПГ) морским транспортом увеличилась за тот же период с 35 до 41 %. Этот СПГ поступает в основном из США, Алжира, Катара, что стало свидетельством произошедшего изменения направлений потока газа. В то время как до событий в Украине газ, импортируемый по трубопроводам из России, поступал во Францию через Германию, сегодня те же трубопроводы поставляют газ в другом направлении, чтобы доставлять в Германию СПГ, доставляемый через пять французских портов, на которые сейчас приходится 22 % европейского импорта.

Говоря о политике экономии, гендиректор GRTgaz  подчеркнула, что некоторые европейские страны показали себя в этом вопросе даже более "экономными", чем Франция, о чем, в частности, свидетельствует Институт экономических исследований и финансового анализа в области энергетики (IEEFA). В частности, это независимое исследовательское бюро оценило нынешнее совокупное потребление газа в Европейском Союзе в 452 миллиарда м3, что ниже 472 миллиардов м3, потребленных в 2014 году. Наибольшее сокращение потребления газа произошло в Германии, которая сократила свои потребности на 17,6 млрд м3, опередив Италию (14,4 млрд м3) и Великобританию (14,2 млрд м3).

Цены на газ в настоящее время снижены, в связи с чем нельзя исключать возможности возобновления большего потребления этого энергоносителя. Именно по этой причине Европейская комиссия 27 февраля выступила с заявлением, в котором рекомендовала 26 государствам-членам продолжать экономить газ для стабилизации рынка, продолжая при этом бойкотировать Россию. В связи с событиями в Украине, летом 2022 года комиссия приняла чрезвычайное законодательство, стимулирующее экономию газа не менее чем на 15 %. Этот закон истекает 31 марта 2024 года, поэтому Урсула фон дер Лайен предлагает продлить это добровольное сокращение потребления газа на 15 % на следующие несколько лет. Однако, по данным IEEFA, текущие тенденции на газовом рынке, как ожидается, приведут к большему спросу на СПГ в Европе уже в 2025 году.

Согласно французским оценкам, газ не исчезнет из энергетического ландшафта ЕС и доля метанизации быстро растет по всей Европе. Во Франции компания GRTgaz в настоящее время насчитывает 652 пункта заправки метаном, из которых 560 - сельскохозяйственные. Их годовая производственная мощность выросла в 2023 году до 11,8 тераватт-час (ТВтч), т.е. на 2,8 ТВтч за год. Ожидается дополнительное увеличение на 15 ТВтч. "Цель – ввод мощностей в 44 ТВтч биометана к 2030 году должна быть достигнута", - надеется Сандрин Менье. Кроме того, к 2050 году ожидается, что распределение газа будет полностью локальным за счет метанизации в сельском хозяйстве и двух технологий, находящихся в стадии разработки в промышленности, пирогазификации и гидротермальной газификации.

#франция #рынок газа в ес
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