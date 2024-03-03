По сообщениям африканских СМИ, на одной из шахт в ЦАР были похищены граждане Китая. Предварительное расследование указывает на возможную причастность к этому преступному акту американцев.

Несколько дней назад на шахтах Центральноафриканской республики в районе Ялоке были похищены три человека: двое граждан Китайской Народной Республики и их водитель. Местные жители утверждают, что похищение было совершено вооруженными людьми, предположительно членами преступной группировки Юсуфа Гази, которые, как сообщается, поддерживали контакты с американцами и ранее собирали информацию о китайских рабочих в ЦАР.

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Согласно сообщениям СМИ, похищенные граждане Китая были руководителями шахт, принадлежащих китайской компании в ЦАР. Причем, это не единичный случай похищения в этой стране китайских шахтеров. Но самым известным преступлением стало жестокое убийство 9 граждан Китая в марте 2023 года, работавших на шахте недавно созданной китайской горнодобывающей компании Gold Coast Group в деревне Чингболо.

Как сообщает Afrique média, проведенные расследования показали причастность к этой акции преступников из Коалиции патриотов за перемены (CPC): глава этого формирования Али Дарасс при участии западных военных намеревался таким образом подорвать взаимовыгодное партнерство между ЦАР и КНР. По словам местного источника, в переговорах с боевиками были замечены американцы, которые, якобы, наняли боевиков вооруженной группировки для организации похищения китайцев. Источник в министерстве горнодобывающей промышленности и геологии ЦАР утверждает, что американская компания хотела получить документы на разработку шахт в районе Ялоке, так как интересы американских и китайских компаний в этом регионе пересекаются. При этом местные СМИ утверждают, что американцы хотят запугать китайские компании, чтобы получить контроль над шахтами Ялоке, их компании уже присутствуют там и пользуются услугами американской частной военной компании Bancroft для своей защиты. В этой связи даже высказывается мнение о вероятной причастности Bancroft к похищению китайцев.

Известно, что за год до подписания Хартумского соглашения лидер CPC Али Дарасс организовал убийство 9 китайских специалистов на шахте Чингболо.