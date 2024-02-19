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vizir47
Во Франции рассказали об объемах военных поставок Украине
На фоне проходящих по Франции антиправительственных манифестаций, различные аналитики проводят детальный анализ того, во сколько же рядовому французскому налогоплательщику обходится выделяемая французским президентом военная помощь Украине и какое оружие уже поставлено Киеву.

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Демонстрируемое французским президентом увеличение военной и финансовой помощи Киеву за два года СВО, является сегодня, пожалуй, одной из самых активно обсуждаемых тем в информационном пространстве Пятой республики. На фоне возмущения не только представителей сельскохозяйственного сектора проводимой Макроном  антинародной политики, в различных национальных СМИ сегодня можно встретить множество критических публикаций, вроде: «У Макрона больше нет денег для французов, но он снабжает ими коррумпированного Зеленского!»

Одновременно с этим, различные аналитики проводят детальный анализ того, во сколько же рядовому французскому налогоплательщику обходится такая щедрость французского президента и какое оружие уже поставлено Францией Киеву.

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Как указывает, в частности, один из французских аналитических ресурсов, с начала СВО  Франция оказывает поддержку Украине, предоставляя полный спектр военной помощи, оборудования и снарядов (в частности, боеприпасы, обучение, техническое обслуживание оборудования и т. д.).

В частности, как следует из такого анализа,  даже без подробностей относительно основных военных поставок, количество переданного вооружения варьируется от ста до нескольких миллионов:

livraisons FR.jpg

 Как указывается, к этим основным типам вооружения необходимо добавить многочисленные технические устройства, системы связи и визуального наблюдения, а также санитарные средства.

Одновременно отмечается, что в рамках Контактной группы по обороне (UDCG) Франция участвует совместно с другими западными странами в наращивании военного потенциала Украины. В частности, она вместе с Соединенными Штатами возглавила коалиционную "артиллерийскую" группировку, которая ставит своей целью нарастить артиллеристский потенциал украинской армии. Так, в январе 2024 года Франция объявила о предстоящей поставке дополнительных шести механизированных дальнобойных гаубиц калибра 155 мм CAESAR, закупленных украинцами, о покупке еще двенадцати новых CAESAR на сумму 50 миллионов евро и о возможности производства еще 60 новых. Это обязательство сопровождается поставкой 3000 155-мм снарядов к ним в месяц в 2024 году. Кроме того, Франция поставит несколько сотен бомб A2SM, а также около сорока дополнительных ракет SCALP, что увеличит возможности нанесения ударов в глубине за линией фронта.

Помимо этого, Франция является вице-председателем возглавляемой Германией коалиции "противовоздушная оборона", созданной для оказания Западом дополнительной военной помощи Киеву, выступает в качестве государства-участника в коалициях "военно-воздушные силы", "безопасность на море", "разминирование" и "информационные технологии".

#украина #сво #франция #военная помощь франции украине
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