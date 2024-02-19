На фоне проходящих по Франции антиправительственных манифестаций, различные аналитики проводят детальный анализ того, во сколько же рядовому французскому налогоплательщику обходится выделяемая французским президентом военная помощь Украине и какое оружие уже поставлено Киеву.

Демонстрируемое французским президентом увеличение военной и финансовой помощи Киеву за два года СВО, является сегодня, пожалуй, одной из самых активно обсуждаемых тем в информационном пространстве Пятой республики. На фоне возмущения не только представителей сельскохозяйственного сектора проводимой Макроном антинародной политики, в различных национальных СМИ сегодня можно встретить множество критических публикаций, вроде: «У Макрона больше нет денег для французов, но он снабжает ими коррумпированного Зеленского!»

Одновременно с этим, различные аналитики проводят детальный анализ того, во сколько же рядовому французскому налогоплательщику обходится такая щедрость французского президента и какое оружие уже поставлено Францией Киеву.

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Как указывает, в частности, один из французских аналитических ресурсов, с начала СВО Франция оказывает поддержку Украине, предоставляя полный спектр военной помощи, оборудования и снарядов (в частности, боеприпасы, обучение, техническое обслуживание оборудования и т. д.).

В частности, как следует из такого анализа, даже без подробностей относительно основных военных поставок, количество переданного вооружения варьируется от ста до нескольких миллионов:

Как указывается, к этим основным типам вооружения необходимо добавить многочисленные технические устройства, системы связи и визуального наблюдения, а также санитарные средства.

Одновременно отмечается, что в рамках Контактной группы по обороне (UDCG) Франция участвует совместно с другими западными странами в наращивании военного потенциала Украины. В частности, она вместе с Соединенными Штатами возглавила коалиционную "артиллерийскую" группировку, которая ставит своей целью нарастить артиллеристский потенциал украинской армии. Так, в январе 2024 года Франция объявила о предстоящей поставке дополнительных шести механизированных дальнобойных гаубиц калибра 155 мм CAESAR, закупленных украинцами, о покупке еще двенадцати новых CAESAR на сумму 50 миллионов евро и о возможности производства еще 60 новых. Это обязательство сопровождается поставкой 3000 155-мм снарядов к ним в месяц в 2024 году. Кроме того, Франция поставит несколько сотен бомб A2SM, а также около сорока дополнительных ракет SCALP, что увеличит возможности нанесения ударов в глубине за линией фронта.

Помимо этого, Франция является вице-председателем возглавляемой Германией коалиции "противовоздушная оборона", созданной для оказания Западом дополнительной военной помощи Киеву, выступает в качестве государства-участника в коалициях "военно-воздушные силы", "безопасность на море", "разминирование" и "информационные технологии".