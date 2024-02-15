Закрытие проекта газопровода Нигерия-Алжир, планировавшегося для транспортировки природного газа из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир и новые возможные варианты поставок нигерийского газа в ЕС вызывают обострение отношений между рядом африканских стран.

После закрытия проекта газопровода Нигерия-Алжир, планировавшегося для транспортировки природного газа из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир, новые возможные варианты поставок нигерийского газа в ЕС вызывают обострение отношений между рядом африканских стран.

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Так, заметно возросшая напряженность уже появилась между Марокко и Алжиром, отношения которых давно испортились из-за разницы позиций этих государств к проблеме Западной Сахары. После же объявления Рабатом и Абуджей о намерении изменить маршрут для поставок нигерийского газа в ЕС и построить новый газопровод Нигерия-Европа через Западную Сахару, соперничество между Марокко и Алжиром обострилось, прежде всего, из-за вопроса о контроле над газопроводом Нигерия-Европа, еще больше усугубив давний региональный спор.

Марокко стремится укрепить свое влияние в Северной Африке, создавая экономические и геополитические союзы с Мали, Буркина-Фасо и Нигером, предлагая выход к Атлантике через свою территорию этим странам, не имеющим морских границ. Как указывают региональные аналитики, такой стратегический маневр вписывается в перспективу марокканской экспансии, направленной на преодоление региональных препятствий и получение признания суверенитета над Западной Сахарой.

Наряду с этим, Марокко, пытаясь позиционировать себя в качестве посредника между Европой и «мятежными государствами» Сахеля, стремится сыграть центральную роль в переговорах между ними. Поэтому Рабат думает об интеграции в ЭКОВАС, чтобы расширить свое влияние.

В то же время Алжир, который на шаг впереди с уже действующим транссахарским газопроводом, рекламирует стратегическую важность собственной инфраструктуры для поставок газа в Европу.

Чтобы подкрепить свои позиции и влияние в регионе африканского Сахеля, Алжир сейчас активно взялся за создание свободной зоны торговли с Мавританией, Тунисом, Ливией, Мали и Нигером.

С момента своего официального присоединения в декабре 2023 года к инициативе по упрощению торговли между странами в рамках Континентальной Африканской зоны свободной торговли (ZLECAf), Алжир активизировал свои действия в этой области. Так, он заявляет о намерении создать уже в этом году свободную зону торговли с 5 африканскими странами, а именно - Мавританией, Тунисом, Ливией, Мали и Нигером. По мнению главы алжирского государства Абдельмаджида Теббуна, предложившего эту инициативу в ходе 41-го заседания руководящего комитета глав государств и правительств NEPAD, такой проект будет стимулировать быстрое достижение «целей экономического развития и континентальной интеграции». Как подчеркнул Теббун, это должно быть реализовано путем создания соответствующей инфраструктуры посредством государственно-частного партнерства и улучшения регионального промышленного производства, торговых связей.

Наряду с этим Алжир участвует в нескольких автомобильных и железнодорожных проектах транснационального типа с рядом соседних стран, в том числе входящими в зону свободной торговли. В частности, это проект транссахарской волоконно-оптической магистрали для развития региональной цифровой экономики в Сахеле.

Помимо стран Севера, с которыми торговые отношения Алжира находятся на приемлемом уровне, следует отметить, что проблемы безопасности в Мали и Нигере в некоторой степени препятствовали алжирским усилиям по облегчению доступа на западноафриканский рынок. Чтобы обойти это препятствие, страна стремится переориентировать свои стратегии, сосредоточив предлагаемые региональные проекты на Мавритании, которая выходит в Сенегал через одноименную реку в коммуне Россо.