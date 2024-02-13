Демонстрируя несогласие с действиями Тель-Авива в секторе Газа, голландский апелляционный суд постановил, что Нидерланды должны прекратить экспорт в израильскую армию запчастей для F-35, принадлежащих США и хранящихся в Нидерландах, откуда они отправляются в страны-партнеры, включая Израиль.

Выражая несогласие с действиями Израиля в секторе Газа, голландский апелляционный суд постановил, что Нидерланды должны прекратить экспорт запчастей для F-35 в израильскую армию. Суд Гааги подчеркнул, что существует очевидный риск серьезных нарушений гуманитарного права войны, которые могут быть совершены в секторе Газа израильскими боевыми самолетами F-35.

реклама

Как указал судья, Израиль недостаточно учитывает последствия для населения, когда совершает свои нападения и существует риск того, что эти предметы могут быть использованы в операциях, нарушающих международное право, путем нанесения ударов по гражданским лицам в ходе войны между Израилем и ХАМАС.

Кроме того, суд постановил, что поддержание хороших отношений с Соединенными Штатами и Израилем, поставленное на карту в этом деле, по мнению голландского государства, не является хорошим аргументом для продолжения экспорта запчастей.

Как было дополнительно объяснено, дело касается запчастей F-35, принадлежащих Соединенным Штатам и хранящихся в Нидерландах, откуда они отправляются в страны-партнеры, включая Израиль, в рамках экспортных соглашений. Разрешение на экспорт этих изделий было выдано в 2016 году на неопределенный срок, но, по мнению апелляционного суда, с тех пор ситуация радикально изменилась, и это нельзя игнорировать.

Таким образом, апелляционный суд отменил вердикт, вынесенный в первой инстанции по этому делу (ранее окружной суд Гааги в декабре 2023 года постановил, что предоставление документов по этому делу было, прежде всего, политическим решением, в которое судьи не должны были вмешиваться). В ноябре власти Нидерландов заявили, что не уверены в том, имеют ли они право вмешиваться в поставки, осуществляемые в рамках операции под эгидой США по поставке запасных частей для всех истребителей F-35 из стран-партнеров.