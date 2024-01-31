Соединенные Штаты укрепили свое положение крупнейшего экспортера оружия, продав его в 2023 году на рекордную сумму в 238 миллиардов долларов.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период 2018-22 гг. продажа Соединенными Штатами военной техники составила 40 % мирового экспорта. Тем самым Соединенные Штаты укрепили свое положение крупнейшего экспортера оружия. И это подтверждает отчет, только что подготовленный Государственным департаментом за 2023 финансовый год.

Что же касается общего объема продажи американского вооружения в 2023 году, то он достиг рекордного уровня в 238 миллиардов долларов, что на 16 % больше, чем в 2022 году.

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Указанный результат во многом обусловлен ростом продаж, заключенных по межгосударственным контрактам в рамках процедуры FMS (for Foreign Military Sales), которые достигли почти 81 миллиарда долларов, показав рост на 55,9 %.

Как показывают опубликованные сведения, на одну только Польшу приходится более трети этой суммы. В частности, это были заказы на ударные вертолеты AH-64E Apache (12 миллиардов долларов), артиллерийские системы M142 HIMARS (10 миллиардов), танки M1A1 Abrams (3,75 миллиарда) и командно-штабную систему управления, предназначенную для противовоздушной обороны (IBCS/IAMD), на 4 миллиарда долларов.

Второй страной по количеству закупленного американского вооружения является Германия (8,5 миллиарда на вертолеты CH-47F Chinook и 2,9 миллиарда на ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C-8). За ней идут Южная Корея (6,56 миллиарда на новую партию F-35A и CH-47F), Австралия (6,35 миллиарда на 20 транспортных самолетов C-130J Hercules) и Канада (5,9 миллиарда на морские патрульные самолеты P-8A Poseidon).





Что касается «прямых коммерческих продаж» (DCS), для которых требуются экспортные лицензии, то они были практически стабильными и составили 157,5 млрд долларов, увеличившись за год на 2,5 %. Чаще всего это касалось поддержания в рабочем состоянии уже поставленного оборудования и, следовательно, поставки запасных частей.

Как отмечают западные военные обозреватели, безусловно обстановка в области безопасности в Европе, отмеченная событиями в Украине, во многом объясняет этот значительный рост продаж американского оружия. Согласно исследованию французского Института международных и стратегических отношений (IRIS), «78 % из заказов на военное оборудование, размещенных государствами-членами Европейского союза с февраля 2022 года, были заключены в интересах стран, не входящих в ЕС», в частности, для Украины.

Относительно перспектив экспорта американского вооружения на 2024 год, сегодня ни у кого нет сомнений, что указанная тенденция роста будет продолжаться. В частности, известно, что в январе с.г. Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (Defense Security Cooperation Agency), которому поручено расследовать запросы, поданные в рамках Программы военных продаж США (FMS), уже рекомендовало Конгрессу согласиться на семь потенциальных продаж на общую сумму более 32,7 миллиарда долларов.

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Тем не менее, военные эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе приток заказов не обязательно приведет к увеличению оборота американских промышленников, поскольку они испытывают трудности с адаптацией своих производственных мощностей к спросу, особенно из-за нехватки квалифицированной рабочей силы и проблем в цепочке поставок.