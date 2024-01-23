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vizir47
Германия вновь обсуждает идею вербовки иностранных граждан в национальную армию
Согласно заявлениям Бундесвера, к 2031 году федеральные силы Германии должны будут насчитывать не менее 203 000 военнослужащих. Однако, по оценкам даже немецких аналитиков, указанные планы являются весьма проблематичными по ряду объективных причин.

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Согласно заявлениям Бундесвера, к 2031 году федеральные силы Германии должны будут насчитывать не менее 203 000 военнослужащих. Это количество превышает нынешнее число в 180 000 военнослужащих.

Однако, по оценкам даже немецких аналитиков,  указанные планы являются весьма проблематичными с учетом того, что уже сейчас Бундесвер испытывает серьезные проблемы в наборе кадров для армии, так как, согласно опубликованным в августе данным, количество соискателей на такую работу упало на 7 % в период с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта ситуация осложняется еще и увеличением количества расторжения контрактов в немецкой армии: 30 % новобранцев возвращаются к гражданской жизни до завершения своей первоначальной военной подготовки.

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Кроме того, набор военнослужащих для армии Германии на ближайшие годы может осложниться еще и из-за сокращения «кадрового резерва» по демографическим причинам. Как заявил по этому вопросу в прошлом году  министр обороны Германии Борис Писториус,  «к 2050 году в возрастной группе 15-24 лет будет на 12 % меньше людей».

В этих условиях сейчас в Германии активно обсуждаются варианты, которые могли бы позволить Бундесверу придерживаться своих целей в вопросе увеличения численности федеральных вооруженных сил. В частности, наиболее активно  рассматриваются  два варианта.

Первый из них – это возможность набора военнослужащих по образцу модели, разработанной Швецией. Так, речь идет о том, чтобы молодые немцы представали бы перед своего рода наблюдательным советом, и те, кто представлял бы интерес для немецкой армии, были бы призваны под ее знамена. Количество таких новобранцев будет зависеть от потребностей, заявленных штабами. Ожидается, что эти предложения будут представлены министром Писториусом в апреле с.г.

Другим вариантом является рассмотрение возможности разрешить вербовку в федеральные вооруженные силы иностранных граждан. По правде говоря, эта идея не нова: она выдвигалась еще в 2011 году Министерством обороны Германии. «Необходимо расширить правила, чтобы жители страны, если они способны и годны для службы в вооруженных силах, могли быть приняты на службу, даже если они не имеют немецкого гражданства», - предлагал Бундесвер в то время.

Это предложение было отражено и в Белой книге по обороне, опубликованной Берлином в 2016 году… Но в другой форме, поскольку речь шла об открытии набора в Бундесвер для «граждан Европейского Союза». Это «послужило бы сильным сигналом для европейского подхода», указывалось тогда в этом документе.

Однако, как и первое, это предложение не получило в те годы продолжения.

Тем не менее не исключено, что эта идея в конечном итоге может осуществится в ближайшее время в Германии. Как сообщает издание Rheinische Post 22 января, в любом случае, Борис Писториус недавно официально выдвинул эту идею, отметив: «Мы не будем первыми вооруженными силами в Европе, которые будут набирать иностранных граждан».

Как указывают немецкие СМИ, предложение Писториуса пользуется широкой поддержкой, в том числе и со стороны оппозиции, в частности, Христианско-демократической партии. «По сути, мы должны мыслить гораздо более по-европейски, когда ищем молодых людей, которые имеют квалификацию и готовы служить в Бундесвере», - прокомментировала Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Либеральная свободная демократическая партия, СвДП), председатель комитета по обороне Бундестага. «Это также включает в себя идею о том, что солдаты без немецких паспортов смогут получить их быстрее благодаря своей службе в Бундесвере», - добавила она.

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Заместитель председателя парламентской группы ХДС по оборонной политике Иоганн Вадефул также не возражает против этого предложения министра Писториуса, ожидая, тем не менее, получить дополнительную информацию об условиях такого набора военнослужащих. «Будет ли этот вариант применяться только к гражданам ЕС и НАТО? Что будет с гражданами государств, которые считаются подверженными риску с точки зрения политики безопасности? Потребуется ли полное знание немецкого языка?»,- запросил он в частности.

#германия #бундесвер #вербовка иностранных военнослужащих в армию #набор военнослужащих в армию
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