Университет Лафборо в Соединенном Королевстве решил позиционировать себя как пионер IT, внедрив в образовательный процесс голографических лекторов.

Технологические инновации вносят свои коррективы в организацию процесса образования. И в этом плане Университет Лафборо в Соединенном Королевстве решил позиционировать себя как пионер IT, внедрив в образовательный процесс голографических лекторов. Этот технологический прорыв, запланированный на 2025 год и находящийся сегодня на стадии тестирования в этом университете, обещает, по оценкам британских экспертов, навсегда изменить процесс обучения за счет использования голографических аватаров для лекционных занятий, представляет собой существенный этап в применении передовых цифровых решений в секторе образования.

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Этот проект, разработанный в сотрудничестве с технологической компанией Proto, базирующейся в Лос-Анджелесе, иллюстрирует сближение традиционного образования с новыми возможностями, предлагаемыми искусственным интеллектом и голографией.

В отличие от классических онлайн-курсов, которые часто воспринимаются как безличные и дистанцированные, голограммы предлагают более ощутимый и интерактивный опыт. Викки Локк, директор по бакалавриату в Университете Лафборо, в статье в The Guardian указывает, что этот подход вызывает большой интерес у студентов. Они проявляют себя более вовлеченными и восприимчивыми в процессе обучения, поскольку голография создает ощущение присутствия и реализма.

В то же время, как отмечается, внедрение этой голографической технологии принесет заметные экологические выгоды. Уменьшая потребность в поездках для приглашенных лекторов, университет придерживается подхода экологической устойчивости, поскольку эта инициатива помогает уменьшить углеродный след, что является серьезной проблемой в нынешних условиях климатического кризиса.

Кроме того, использование голографии в обучении потенциально может снизить расход материалов, особенно при создании прототипов для курсов инженерии и дизайна.

Компания Proto, известная тем, что когда-то создавала голограммы пропавших знаменитостей, теперь расширяет свой опыт в воспроизведении исторических и научных личностей. Самым ярким примером является Стивен Хокинг, голограмму которого планируется использовать для лекций.

Технология Proto, сочетающая искусственный интеллект с передовыми технологиями проецирования, позволяет воссоздать не только изображение, но также голос и манеры этих личностей. Цель состоит в том, чтобы создать опыт взаимодействия, максимально приближенный к реальному, предоставляя студентам и аудитории уникальную возможность «встретиться» и поучиться у знаковых фигур.

Профессор Гэри Бернетт, эксперт по цифровому творчеству в Университете Лафборо, подчеркивает растущую важность овладения иммерсивными технологиями в академических кругах. По его словам, способность взаимодействовать с такими захватывающими технологиями, как голография, и понимать их, больше не является нишевым навыком, а необходимостью. Она готовит студентов к множеству профессиональных сценариев, от виртуальной презентации до удаленного сотрудничества, разработки цифровых проектов и управления ими.

С другой стороны, интеграция голографии в образование поднимает этические и юридические вопросы, особенно касающиеся использования изображений и личных данных умерших личностей. Создание голограмм известных исторических личностей или ученых, хотя технологически и осуществимо, требует тщательного рассмотрения прав на изображение, посмертного согласия и точного изображения этих людей. В этой связи эксперты указывают, что образовательные учреждения и технологические компании должны будут осторожно внедрять эти новейшие технологии, стараясь уважать наследие и память представленных людей, в то же время используя образовательный потенциал этой инновационной технологии.