Великобритания поставила Украине ПЗРК малой дальности Martlet для противодействия используемым российскими военными в СВО беспилотникам. Япония также намеревается направить в Украину системы обнаружения беспилотников на сумму в 37 миллионов долларов.

Как сообщают западные, а также украинские СМИ, Великобритания на днях поставила Украине ПЗРК малой дальности Martlet. По данным украинского журнала Focus, речь идет о ракетах с лазерным наведением, оснащенных передовой системой противодействия беспилотникам. Эти ракеты могут использоваться как для поражения наземных, так и воздушных целей. Они имеют дальность действия 6 км и могут развивать скорость 1,5 Маха. Украинская армия якобы уже использовала такие ракеты в 2022 году.

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Указанные ПЗРК производятся британской компанией Thales, с 2013 года их уже произведено порядка 1000 единиц. Первоначально эти ракетные установки были разработан в интересах Королевского флота для противодействия скоплениям морских или воздушных дронов.

Указанная поставка ПЗРК Martlet была осуществлена в ответ на недавний запрос Киева к странам НАТО "по оказанию срочной помощи в противодействии используемым Россией в ходе СВО беспилотникам".

Как указывают западные СМИ, не только Великобритания, но и Япония намеревается оказать содействие ВСУ в борьбе с используемыми российскими военными беспилотниками. В частности, во время недавнего визита в Украину, глава японской дипломатии Йоко Камикава заверила своего коллегу Дмитрия Кулебу в поддержке действий СВУ, объявив о выделении Токио 37 миллионов долларов на поставку Украине систем обнаружения беспилотников.