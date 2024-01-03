Как сообщается, новое поколение Wi-Fi 7 появится в ближайшее время и будет сосредоточено на улучшении производительности этой технологии, а также, прежде всего, на ее стабильности.

Wi-Fi-одна из наиболее широко используемых технологий в мире, но также и одна из самых проблемных. Все ее пользователи не раз сталкивались с медленными или нестабильными соединениями, прерывистыми сигналами или буферизованными видео. Отсюда у надежности Wi-Fi была до сегодняшнего дня неоднозначная репутация.

Однако, по сообщениям разработчиков, это должно скоро измениться.

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Как сообщается, следующее поколение Wi-Fi, получившее название Wi-Fi 7, появится в ближайшее время и будет сосредоточено на улучшении производительности этой технологии, а также, прежде всего, на ее стабильности. В отличие от предыдущих поколений, которые в основном были сосредоточены на увеличении скорости и пропускной способности беспроводной передачи данных, Wi-Fi 7 будет уделять приоритетное внимание снижению задержки и повышению надежности.

Это означает, что Wi-Fi 7 обеспечит более быструю беспроводную связь для различных приложений, таких как игры, виртуальная реальность и промышленная автоматизация. По словам Карлоса Кордейро, сотрудника Intel и директора по технологиям беспроводной связи, Wi-Fi 7 - это ответ на меняющиеся потребности и ожидания пользователей беспроводных технологий.

Эволюция Wi-Fi 7 обусловлена появлением новых приложений, таких как беспроводные промышленные роботы, которые требуют немедленного принятия решений в динамичных средах. Вместо того, чтобы фокусироваться на пропускной способности, Wi-Fi 7 направлена на обеспечение бесперебойной и надежной передачи пакетов данных, что имеет решающее значение для таких приложений, как промышленная автоматизация, робототехника, виртуальная реальность, игры.

Центральным элементом улучшений надежности Wi-Fi 7 является многоканальная работа (MLO). MLO выпускается в двух формах: одна распределяет данные по нескольким каналам в пределах одной полосы частот, а другая охватывает несколько полос частот. Эта революционная функция значительно повышает устойчивость сигнала к помехам, тем самым уменьшая задержку и повышая надежность.

Помимо MLO, Wi-Fi 7 будет обладать и другими примечательными функциями. Ожидается, что полоса каналов увеличится со 160 мегагерц до максимум 320 МГц, что обеспечит большую пропускную способность. Однако доступность каналов 320 МГц может варьироваться в зависимости от распределения региональных частот. Чтобы решить эту проблему, Wi-Fi 7 объединяет знаки препинания, позволяя устройствам эффективно устранять помехи и поддерживать эффективную ширину канала.

Сертификация Wi-Fi Alliance для Wi-Fi 7, ожидаемая в первом квартале 2024 года, должна ознаменовать официальный запуск технологии. Эта сертификация гарантирует, что беспроводные продукты соответствуют отраслевым стандартам безопасности, функциональной совместимости и протоколов устройств. В то же время IEEE ратифицирует новый стандарт 802.11 be в дополнение к сертификации Wi-Fi 7.

Производители уже выпустили на рынок маршрутизаторы, чипы и устройства с поддержкой Wi-Fi 7 до официальной сертификации. Например, уже можно найти множество смартфонов с поддержкой Wi-Fi 7, таких как новый Xiaomi 14, а также маршрутизаторы, такие как TP-Link Deco BE85.

Энди Дэвидсон из Qualcomm говорит, что компании часто работают на основе более ранних проектов стандартов IEEE после определения ключевых характеристик и требований беспроводных технологий следующего поколения.

Что касается будущего, стандарт Wi-Fi 8 уже находится на ранних стадиях разработки. «В то время как Wi-Fi Alliance завершает вывод на рынок Wi-Fi нового поколения, органы по стандартизации, такие как IEEE, уже думают о том, что будет представлять собой следующее поколение» - объявляет руководитель Intel.