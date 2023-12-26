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vizir47
ИИ теперь может точно узнать, где было сделано фото
Выпускникам Стэнфорда удалось создать алгоритм мощного искусственного интеллекта PIGEON, способного чрезвычайно точно угадывать место, где была сделана та или иная фотография

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Как заявляют выпускники Стэнфорда, им удалось создать алгоритм мощного искусственного интеллекта (ИИ), способного чрезвычайно точно угадывать место, где была сделана та или иная фотография.

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На разработку этого алгоритма студентов Стэнфорда, по их заявлениям, вдохновила игра GeoGuessr, которая случайным образом отправляет игрока в Google Street View и после определения, где он находится, возвращает его в конкретную точку геолокации.

Как сообщается, ИИ, получивший название PIGEON за «прогнозирование геолокации изображений», после обучения Google Street View может легко определять места съемки.  

По словам студентов Стэнфорда, ИИ может в 95 % случаев правильно угадать страну, где была сделана фотография, приблизиться к точному месту, где из объектива «вылетела маленькая птичка», в радиусе 40 километров.

Для создания PIGEON разработчики использовали нейронную сеть под названием CLIP, созданную OpenAI (также создателем ChatGPT), и обучили ее с помощью Street View.

Сайлас Альберти, один из создателей PIGEON, указал в интервью Национальному общественному радио США (NPR): «Мы создали наш собственный набор данных, состоящий примерно из 500 000 изображений Street View. На самом деле это не так много данных, и мы смогли добиться довольно впечатляющей производительности». Затем пришло время испытаний, и подтолкнул PIGEON к его нынешним результатам Тревор Рейнболт, чемпион GeoGuessr, чья специализация связана с определением местоположения по изображениям.

По заверениям разработчиков, PIGEON почти всегда довольно точно определяет геолокацию предъявленных фото, никогда не посещая ни одного из этих мест. Примечательно, что указанная производительность ИИ была разработана при наличии ограниченного бюджета в рамках исследовательского проекта.

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Как отмечают эксперты, такая технология, очевидно, может найти применение во многих областях. Однако она уже сейчас вызывает многочисленные вопросы, связанные со вторжением в частную жизнь и с возможностью  последующих злоупотреблений при попадании в чужие руки.

#инновации #искусственный ителлект #pigeon simulator #использование искусственного интеллекта
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