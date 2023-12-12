Демографическая проблема подталкивает Сеул внести коррективы в иммиграционную политику во избежание "вымирания" населения Южной Кореи.

Как показывают нынешние тенденции, Южная Корея уже в ближайшее время может столкнуться с демографическим кризисом, если показатели рождаемости быстро не улучшатся.

Согласно сообщениям СМИ, за последние годы смертность в Южной Корее превысила рождаемость. Неуклонное снижение общего коэффициента рождаемости в стране (то есть среднего числа детей, рождаемых женщиной за свою жизнь) достигло рекордного низкого уровня - 0,7 во втором квартале 2023 года, что намного ниже «уровня замещения» - 2,1, который позволил бы сохранить численность населения стабильной на уровне 51 миллиона человек. Этот факт усиливает обеспокоенность властей Южной Кореи по поводу социальных и экономических последствий столь быстрого старения населения и подталкивает их к поиску приемлемого решения.

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В этой связи, согласно заключениям экспертов, Южная Корея, возможно, находится на пороге массовой иммиграции. Как заявил министр юстиции страны Хан Дон Хун, «в противном случае Южной Корее грозит демографическая катастрофа». На недавнем заседании парламента в Сеуле он подчеркнул: «Что касается иммиграционной политики, мы прошли стадию обсуждений того, проводить ее в жизнь или нет. Потому что, если мы этого не сделаем, нам не избежать участи вымирания из-за демографической катастрофы».

Тем не менее, министр юстиции указал, что южнокорейское правительство будет придерживаться избирательного подхода к приему мигрантов и что план «не направлен исключительно на то, чтобы только привлечь в страну как можно больше иностранцев». Указанное замечание было сделано явно в ответ на опасения представителей этой страны, что новая миграционная политика Сеула должна учитывать отрицательный пример «открытия миграционных шлюзов Европой». При этом в проходящих по этому поводу дискуссиях в стране, общественности напоминается, что за последние 20 лет значительный иммиграционный поток в Европу привел там к размыванию национальной идентичности европейцев, росту преступности, социальным проблемам.

Однако подобная проблема весьма остро стоит не только перед Южной Кореей. Так, Япония находится в аналогичной ситуации, однако она до сих пор отказывалась идти на компромисс в отношении идентичности японского населения в пользу массовой иммиграции. Кроме того, Япония явно стремится остаться в числе наиболее безопасных в мире стран: как известно, Токио признан самым безопасным городом в мире, за которым следуют Сингапур и Осака.

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Что же касается Сеула, то он в настоящее время занимает 9-е место в рейтинге самых безопасных городов мира по индексу SCI, составленному Economist Intelligence Unit. Поэтому не удивительно, что против политики массовой иммиграции в этой стране сохраняется серьезная оппозиция.