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vizir47
Нью-Йорк Таймс: Джо Байден теряет молодых избирателей
Опрос, проведенный американской газетой "Нью-Йорк Таймс", показал растущий разрыв между поколениями в Соединенных Штатах из-за позиции в отношении Израиля и Палестины

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Опрос, проведенный в период с 10 по 14 декабря американской газетой "Нью-Йорк Таймс" в сотрудничестве с Сиенским колледжем, показал растущий разрыв между поколениями в Соединенных Штатах из-за позиции в отношении Израиля и Палестины. Издание объясняет это тем, что молодые избиратели «сильно отличаются по своим взглядам от пожилых людей в Демократической партии, что является проблемой для нее».

Pourquoi les États-Unis soutiennent-ils si fortement Israël ? – .

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В частности, проведенный опрос показал, что 47% молодых людей симпатизируют палестинцам, в то время как только 27% из них поддерживают израильскую оккупацию. При этом около 75% выбранных молодых избирателей в возрасте от 18 до 29 лет не стали голосовать по вопросу: "Как Байден ведет войну в Газе».

Такой же процент опрошенных молодых людей считает, что «израильская оккупация делает недостаточно для предотвращения жертв среди гражданского населения в Газе», в то время как 44% респондентов считают, что «Израиль должен прекратить свою агрессию против сектора Газа, даже если ХАМАС не будет побежден, потому что, по их мнению, Израиль должен прекратить свою агрессию против сектора Газа».

Опрос также показал, что бывший президент США Дональд Трамп, кандидат на президентских выборах в следующем году, опережает в поддержке нынешнего президента среди молодых избирателей с преимуществом от 43 до 49% и от 44 до 46% среди зарегистрированных избирателей в целом.

Томас Гифт, доцент кафедры политологии Школы публичной политики Университетского колледжа Лондона указал в этой связи в передаче «Информация за неделю», что «Байден находится в сложной ситуации. Байден не одержал победы в своей израильской политике. Он слышит это со всех сторон. Как от групп, выступающих за оккупацию и ожидающих, что Белый дом окажет полную поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Так и со стороны сторонников палестинцев».

Томас Гифт при этом подчеркнул, что молодые избиратели, особенно студенты, составляют влиятельный сегмент американских избирателей, которые все больше обеспокоены поддержкой Белого дома израильских лидеров.

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Следует отметить, что "Нью-Йорк Таймс" ранее уже указывала на разрыв в оценке происходящих событий между поколениями, который представляет собой “проблему для Демократической партии”, полагающейся на молодых избирателей в качестве основного блока в своей коалиции. В этой связи среди партийных стратегов демпартии сейчас растет обеспокоенность тем, что поддержка Израиля Демократической партией во главе с нынешним президентом Джо Байденом «дорого обойдется партии во время испытаний на избирательных участках».

#сша #опросы #отношение населения сша к израилю и палестине #проблемы демпартии сша
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