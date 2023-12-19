Во Франции усиливается осуждение антигуманных действий солдат армии Израиля в секторе Газа, в результате которых гибнут тысячи мирных жителей этого анклава.

Антигуманные действия солдат армии Израиля в секторе Газа, в результате которых гибнут тысячи мирных жителей этого анклава, вызывают все большее осуждение во многих странах мира.

Посетивший Газу генкомиссар ООН Филиппе Лаззарини заявил, что сектор Газа, где израильской армией уничтожена практически вся инфраструктура, больше не является пригодным для жизни местом.

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Как подчеркнул недавно заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, ещё никогда ранее безнаказанность за преступления в ходе вооружённого конфликта не была такой высокой. В этой связи он считает возможным даже создание специального трибунала по ситуации в секторе Газа.

На этом фоне критика действий армии Израиля заметно увеличилась в том числе и в странах, чьи граждане сегодня сражаются в рядах ЦАХАЛ.

Так, проведенный на днях опрос Europe 1 показал, что 4185 солдат ЦАХАЛ являются французами. В этой связи Томас Портес - депутат парламента Франции от крайне левой партии Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция" (LFI) опубликовал коммюнике с осуждением присутствия более 4000 французов, участвующих в составе израильской армии в боевых действиях в Газе. Он, в частности, потребовал, чтобы они предстали перед судом во Франции за военные преступления. «Это самый большой контингент после контингента Соединенных Штатов», - указал Томас Портес. «Что касается военных преступлений, совершенных израильской армией как в Газе, так и на Западном берегу, то участие французских граждан в них неприемлемо. В то время, как ООН в выступлениях своих специальных докладчиков предупреждает об опасности геноцида, сообщает о том, что было убито более 17 000 палестинцев, присутствие граждан французской национальности позорит Францию" - подчеркнул Томас Портес.

В своем коммюнике Портес указывает: "Франция должна самым решительным образом осудить это участие в военных преступлениях. Я обращаюсь к министру юстиции с просьбой о том, чтобы лица французского гражданства (в том числе лица с двойным гражданством), виновные в военных преступлениях, были привлечены к ответственности французским правосудием. Поскольку колонизация представляет собой преступление против человечности, граждане французской национальности, участвующие в ней на палестинских территориях, также должны ответить за свои действия перед правосудием».

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При этом Портес сослался на статью 23-8 Гражданского кодекса Франции, где указано: «француз утрачивает французское гражданство, занимая должность в иностранной армии или в органе иностранного государства или в международной организации, членом которой Франция не является».