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vizir47
Марк Цукерберг строит бункер на Гавайях «с взрывозащищенной дверью»
Обострение международной обстановки из-за опасений разрастания вооруженных конфликтов вызывает обеспокоенность во всех странах мира. Богатые люди мира в этих условиях приступили к активной постройке личных "бункеров апокалипсиса".

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Безудержная поддержка Соединенными Штатами вооруженных действий Украины против России, а также Израиля в отношении ХАМАС, ведет лишь к дальнейшему накаливанию международной обстановки, которая сегодня при даже небольшой искре может перерасти в грандиозные военные действия. Указанным развитием ситуации обеспокоена не только международная общественность во многих странах мира. Богатейшие люди планеты также все более начинают беспокоиться о будущем и безопасности своих семей, активно начав строить «бункеры апокалипсиса».

В последнее время в СМИ можно заметить все больше информации о том, что тот или иной миллиардер приступили к строительству грандиозных личных бункеров, в надежде пережить в них возможные военные катаклизмы. Так, Питер Тиль, основатель PayPal и Palantir, приступил к строительству "бункера апокалипсиса" в Новой Зеландии. От него не отстают и многие другие миллиардеры, также занявшиеся созданием личных бункеров в отдаленных уголках мира.

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Указанной эйфории поддался и всем известный Марк Цукерберг, приступивший к строительству сверхсекретного бункера на Гавайях «со взрывозащищенной дверью», чтобы пережить «конец времени».

Stone wall with an open wooden gate an address marker reading 7800 a traffic cone and a sign beyond the gate reading...

Как выяснили журналисты, в течение многих лет Марк Цукерберг увеличивал на сотни гектаров размеры своего ранчо площадью 600 гектаров, расположенного на острове Кауаи (Гавайи). Сейчас он занят созданием там подземного убежища площадью 465 квадратных метров, с собственной энергетической установкой, значительными запасами продуктов питания. Это, в частности, подтверждает информация, полученная журналистами из Министерства энергетики США.

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Как следует из имеющихся документов, поместье Цукерберга, также называемое "ранчо Кулау", будет состоять из двух центральных особняков, соединенных туннелем с подземным бункером. Документы указанного строительства показали, что комплекс будет самодостаточным, с собственным производством электроэнергии, значительными запасами продовольствия и резервуаром для воды диаметром 17 метров и высотой 6 метров. Затраты на это строительство составляют порядка 270 миллионов долларов, из которых стоимость основного строительства оценивается примерно в 100 миллионов долларов в дополнение к 170 миллионам долларов на покупку земли. Несколько бывших контрактных работников на строительстве этого ранчо рассказали журналистам, что все, кто там работает, связаны соглашением о конфиденциальности.

#сша #цукерберг #вооруженные конфликты #строительство бункеров
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