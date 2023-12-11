Спутниковый интернет-сервис компании SpaceX «Starlink» успешно завершил девятимесячное пилотное испытание в условиях Арктики, расчистив тем самым Илону Маску путь к углублению связей с Пентагоном в регионе растущей стратегической конкуренции.

Согласно появившимся сообщениям, спутниковый интернет-сервис компании SpaceX «Starlink» успешно завершил девятимесячное пилотное испытание в суровых и заснеженных условиях Арктики, потенциально расчистив владельцу Илону Маску путь к углублению своих связей с Пентагоном в регионе растущей стратегической конкуренции.

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Как заявил СМИ главный инженер Управления интегрированных возможностей Исследовательской лаборатории ВВС США Брайан Бил, «Starlink - это надежная и высокопроизводительная система связи в Арктике». "Тестирование позволило оценить полезность Starlink для высокоскоростного интернета в отдаленных районах Арктики, который можно настроить за считанные минуты. Мы провели испытания при очень сильном ветре и очень низких температурах", - сказал он, добавив: «все прошло гладко. После того, как терминалы были надежно установлены, они противостояли сильным ветрам, работали без сбоев».

После того, как Пентагон предоставил Starlink контракт на поддержку высокоскоростной связи в Украине в июне, в конце сентября он заключил дополнительный контракт на 70 миллионов долларов на проект Starshield.

Согласно комментариям американских военных экспертов, тестирование показывает, что Starlink потенциально может стать важным активом Пентагона в области, которая становится все более важной в конкуренции с Россией и Китаем в Арктике. Ранее суровый климат региона и удаленность ограничивали связь там с помощью существующих военных спутников.

В целях практического использования портативных терминалов Starlink в качестве возможного решения в Арктике, военно-воздушные силы США также продолжают оценивать потенциальные возможности управляемого из Лондона спутника Eutelsat OneWeb, которому предстоит еще несколько месяцев испытаний в Арктике, отметил Брайан Бил.

“Это хорошая новость”, - сказала Леонор Томеро, вице-президент JA Green, фирмы по связям с правительством, и бывший заместитель помощника госсекретаря Пентагона. “Нам нужны более быстрые и дополнительные возможности связи для усиления стратегического сдерживания”, - добавил он.

У SpaceX уже есть 233 спутника на полярной орбите, сказал Джонатан Макдауэлл, астроном и астрофизик из Гарвард–Смитсоновского центра астрофизики. Всего насчитывается более 5000 спутников Starlink. В октябре 2020 года компания SpaceX наняла бывшего главу Северного командования США Терренса О'Шонесси, который в том же году рекомендовал Конгрессу одобрить 130 миллионов долларов на эксперименты по “полярной связи” с использованием таких систем, как Starlink или OneWeb constellation. Сейчас Терренс О'Шонесси является вице-президентом группы специальных проектов SpaceX.