Согласно результатам проведенного американскими учеными исследования, скорость течения Гольфстрима в Атлантическом океане за последние сорок лет снизилась на 4%

Американские исследователи представили доказательства того, что скорость течения Гольфстрима в Атлантическом океане за последние сорок лет снизилась на 4%.

В шестом отчете Межправительственной группы экспертов по климату (МГЭИК), опубликованном в 2022 году, вероятность замедления Меридианной циркуляции Атлантического разворота, этого большого океанического течения, берущего начало в Мексиканском заливе, была названа по терминологии, используемой климатологами, как "низковероятная". Однако, согласно результатам, опубликованным в Geophysical Research Letters, скорость одного из основных участников этого течения, Гольфстрима, за последние сорок лет действительно снизилась на 4%.

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Таким образом, как указывают климатологи, "низкая вероятность" превращается в "высокую вероятность", которая будет оказывать в ближайшее время все большее влияние на климат в Северной Америке и Европе.

Чтобы получить доказательства этого, исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул (Массачусетс, США) и Университета Флориды обработали наблюдения, проведенные с 1982 года во Флоридском проливе, между побережьями США, Кубы и Багамских островов. При этом учитывались три основных источника сведений: измерения силы течений океанографическими судами на месте, данные, полученные с помощью подводных кабелей, и спутниковые наблюдения, позволяющие отслеживать состояние Атлантического океана.

Климатологи особенно внимательно следят за силой атлантических течений из-за их важной роли в региональном и глобальном климате. Меридиональная циркуляция с Атлантическим разворотом является основной причиной более мягкого и умеренного климата в Европе, чем на восточном побережье Соединенных Штатов, с притоком на север теплых поверхностных вод со скоростью 20 миллионов м3 в секунду. Эти объемы уплотняются и размываются при охлаждении, в результате чего они опускаются на глубину и возвращаются на юг. Замедление этого тока может вызвать каскадные эффекты, отражающиеся не только на климате, но и на биоресурсах Атлантического океана.

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Климатологи в частности опасаются, что это явление повлияет на Североатлантическое колебание, определяемое разницей давлений между антициклоном Азорских островов и депрессией Исландии, расположение которого по широте влияет на температуру и количество осадков в Европе. При колебании в более низких широтах климат европейского континента может измениться от этого, что приведет к более прохладному режиму. С американской стороны опасаются усиления циклонов, а также дальнейшего повышения уровня океана, затрагивающего восточное побережье Соединенных Штатов.