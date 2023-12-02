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vizir47
Израиль использует ИИ для выбора своих целей в Газе
Согласно проведенному израильскими журналистами расследованию, израильская армия для выбора своих целей в Газе использует программу искусственного интеллекта.

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Согласно проведенному израильским изданием +972 Magazine  расследованию,  израильская армия для выбора своих целей в Газе использует программу искусственного интеллекта (ИИ), получившую название «Евангелие» (или - «Хабсора» на иврите).

La bande de Gaza vue depuis la fronti&egrave;re sud d&#39;Isra&euml;l, le 1er d&eacute;cembre 2023, alors que les bombardements ont repris apr&egrave;s une tr&ecirc;ve de plusieurs jours entre Isra&euml;l et le Hamas. | John MacDougall / AFP

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Этот фактор, как отметили изданию в ходе расследования нынешние и бывшие сотрудники израильской разведки, вероятно, сыграл свою роль в проведении одной из самых смертоносных военных кампаний против палестинцев со времен Накбы 1948 года.

В процессе расследования журналисты беседовали с рядом нынешних и бывших членов разведывательного сообщества Израиля, включая сотрудников военной разведки и военно-воздушных сил, которые участвовали в израильских операциях в осажденном секторе. Эти сведения были дополнены показаниями палестинцев, репортажами из сектора Газа, а также официальными заявлениями представителей Армии обороны Израиля и другими израильскими государственными учреждениями.

Как отмечает +972 Magazine, по сравнению с предыдущими атаками Израиля на Газу, нынешняя военная операция, которую Израиль назвал «Железный меч» и которая началась после событий 7 октября, привела к тому, что армия значительно расширила свои бомбардировки целей, которые не являются явно военными по своей природе. К ним относятся частные жилые дома, а также общественные здания, инфраструктура и высотные кварталы, которые, по словам источников, армия определяет как “силовые объекты” (“матарот отзем” на иврите).

Как указывают источники издания из числа сотрудников израильской разведки, бомбардировки «силовых объектов» в основном направлены на нанесение ущерба палестинскому гражданскому обществу, чтобы “создать шок”, который, помимо прочего, будет иметь мощные последствия и “побудит гражданское население оказать давление на ХАМАС”.

Несколько источников, которые общались с +972 Magazine на условиях анонимности, подтвердили, что у израильской армии есть досье на подавляющее большинство потенциальных целей в Газе, включая жилые дома, в которых указано количество гражданских лиц, которые явно должны были быть убитыми в результате нападения на конкретную цель. Это число рассчитывается и заранее известно армейским разведывательным подразделениям, которые также незадолго до совершения нападения примерно знают, сколько мирных жителей наверняка будет убито.

Согласно расследованию, одной из причин большого количества целей и значительного ущерба гражданскому населению в Газе является широкое использование системы под названием “Хабсора” (“Евангелие”), которая построена на использовании искусственного интеллекта и может “генерировать” цели почти автоматически с большой скоростью. Эта система ИИ, по описанию бывшего офицера разведки, по сути, способствует созданию “фабрики массовых убийств”.

Согласно источникам, растущее использование вооружения с использованием искусственного интеллекта,  позволяет израильской армии массово наносить удары по жилым домам, где проживает или проживал ранее даже один член ХАМАС, пусть и малозначимый боевик. И это подтвердили свидетельства палестинцев в Газе, указав, что с 7 октября израильская армия совершила нападения на многие частные дома, однако во многих них уже давно не проживал ни один известный член ХАМАС или какой-либо другой группировки боевиков.

Другой источник издания сослался на высказывание высокопоставленного офицера израильской разведки, сказавшего своим бойцам после 7 октября, что цель состоит в том, чтобы “убить как можно больше боевиков ХАМАС”, для чего критерии причинения вреда палестинским гражданским лицам были значительно смягчены. Результатом этой политики стали ошеломляющие человеческие жертвы в Газе с 7 октября, которые исчисляются более чем 15 000 палестинцев, и эти цифры постоянно растут.

Согласно источникам издания, цели в Газе, по которым с использованием ИИ были нанесены удары израильской авиацией, можно условно разделить на четыре категории. Первая - это “тактические цели”, которые включают стандартные военные объекты, такие как ячейки вооруженных боевиков, склады оружия, ракетные установки, пусковые установки противотанковых ракет, пусковые ямы, минометные мины, военные штабы, наблюдательные пункты и так далее.

Вторая — “подземные цели” - в основном туннели, которые ХАМАС вырыл под кварталами Газы, в том числе под домами гражданского населения. Воздушные удары по этим целям могут привести к обрушению домов над туннелями или рядом с ними.

Третья - “энергетические цели”, которая включает в себя высотные здания и жилые башни в центре городов, а также общественные здания, такие как университеты, банки и правительственные учреждения. Идея нанесения ударов по таким целям, по словам трех источников из израильской разведки, которые в прошлом участвовали в планировании или проведении ударов по объектам ХАМАС, заключается в том, что преднамеренное нападение на палестинское общество вызовет ответное “гражданское давление” на ХАМАС.

Последняя категория состоит из “семейных домов” или “домов оперативников”. Заявленной целью этих нападений является разрушение частных резиденций с целью убийства одного жителя, подозреваемого в принадлежности к ХАМАС или другой группировке палестинских боевиков.

Согласно заявлениям представителя ЦАХАЛ от 11 октября, в течение первых пяти дней боевых действий половина разбомбленных целей — 1329 из общего числа 2687 — считались «силовыми целями».

«Мы готовим цели автоматически и работаем с контрольным списком", - сказал один из сотрудников подразделения израильской армии, отвечающего за наведение на цели с помощью искусственного интеллекта и созданного в 2019 году. «Это действительно как на заводе. Мы работаем быстро, и у нас нет времени уточнять цель. О нас судят по количеству целей, которые нам удается достичь», - добавил он.

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#израиль #военные действия израиля в газе #использование ии израильской армией
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