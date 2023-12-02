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vizir47
Китай лидирует в мировом росте производства промышленных роботов
В 2022 году на Китай пришлось более половины всех новых роботизированных объектов, что делает его, безусловно, крупнейшим рынком в мире.

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Как сообщает Международная федерация робототехники (IFR), за последнее десятилетие операционный парк промышленных роботов утроился.

Согласно отчету World Robotics Report, в прошлом году было установлено рекордное количество промышленных роботов - 553 000, а к концу 2022 года мировой операционный запас уже достиг 3,9 миллиона.

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Современные производственные процессы немыслимы без промышленных роботов, которые берут на себя часть рабочей нагрузки, будь то обработка, сварка или сборка изделий, которые являются тремя наиболее распространенными применениями установленных в последнее время промышленных роботов. Хотя именно в промышленности робототехника оказала наибольшее влияние, роботы активно используются и в домашнем хозяйстве, где они пылесосят, ухаживает за газоном, выполняют и различную иную деятельность.

По данным IFR, Азия лидирует в переходе к автоматизированным процессам и явное первенство в этом процессе принадлежит Китаю, который с головокружительной скоростью внедряет промышленные роботы. В 2022 году на долю этой страны приходилось более 50 % вновь установленных промышленных роботов во всем мире, догнав в этой сфере таких лидеров отрасли, как Южная Корея и Япония, у которых в 2021 году была самая высокая плотность установленных роботов на 10 000 работников обрабатывающей промышленности.

С чуть более чем 50 000 новых роботизированных установок Япония заняла второе место в прошлом году, за ней следуют США и Южная Корея.

По данным IRF, Япония является одним из крупнейших производителей промышленных роботов, на долю которой в 2022 году пришлось 46% мирового производства промышленных роботов.

В то время как Китай является крупнейшим рынком в абсолютном выражении и с точки зрения роста робототехники, Южная Корея и Япония опережают мировую производственную сверхдержаву по плотности роботов, то есть по количеству установленных роботов на 10 000 работников обрабатывающей промышленности. Так, по данным IFR, в Южной Корее на каждые 10 000 занятых в обрабатывающей промышленности приходилось 1000 установленных роботов по сравнению с 399 в Японии и 322 в Китае.

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Как сообщает издание New-Science, к 2025 году Китай намеревается стать мировым лидером в массовом производстве не только промышленных роботов, но и человекообразных. Немалую роль в этом играет и то, что темпы роста заработной платы в последнее время растут. Кроме того, важным фактором является и то, что население Китая стареет, соответственно сокращая тем самым предложение рабочей силы. Что же касается китайской молодёжи, то она, согласно  проведенным опросам, предпочитает работе на производстве деятельность в растущем секторе сервисного обслуживания.

#китай #технологии 5; #производство промышленных роботов
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