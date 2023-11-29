Египет запустил свой первый банкомат для продажи гражданам золотых слитков весом в один грамм. Цена на такие слитки будет обновляться в режиме реального времени, чтобы покупатели могли правильно оплачивать такие приобретения с учетом меняющегося курса.

Согласно сообщениям СМИ Египта, эта страна запустила свой первый банкомат для продажи гражданам золотых слитков. Автомат будет выдавать слитки весом в один грамм и обновлять в режиме реального времени цену на такие слитки, чтобы покупатели могли правильно оплачивать их приобретение с учетом меняющегося курса.

Эта инициатива представлена в Каире министром снабжения и внутренней торговли Али Мозели на Третьей Международной выставке золота и ювелирных изделий Nebu Expo, была реализована благодаря сотрудничеству между банком Misr и местной фирмой по технологии электронных платежей Finway. Министр Мозели выразил свой энтузиазм по поводу этой новаторской идеи, заявив, что она идеально соответствует видению Египта продвижения цифровых технологий и развития финансовой доступности. С появлением банкомата gold bar граждане Египта, по его словам, теперь могут удобно приобретать золотые слитки, что знаменует собой значительный шаг в демократизации доступа к драгоценному металлу.

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Министр Али Мозели указал, что предпринимаются усилия по позиционированию североафриканской страны как экспортера золота в страны Персидского залива, Италию и остальную Африку.

Хотя министр не уточнил подробности о местоположении таких банкоматов, Мозели подчеркнул значительное развитие золотой и ювелирной промышленности в стране, а также упомянул, что было принято решение разрешить ввоз золота без таможенных сборов.

Ранее в этом месяце правительство Египта одобрило продление инициативы по нулевой таможне для импорта золота египтянами из-за рубежа до 10 мая 2024 года, с учетом стабилизирующего воздействия этого драгоценного металла на рынок. Комментируя это решение правительство Египта подчеркнуло свое стремление создать стабильные и сбалансированные условия для торговли золотом в стране.

По данным Генеральной организации по контролю за экспортом и импортом страны, экспорт египетского золота вырос на 45 % и достиг 1,633 миллиарда долларов в прошлом году, по сравнению с 1,126 миллиарда долларов в 2021 году.

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В 2010 году ОАЭ стали первой ближневосточной страной, внедрившей банкомат для приема золотых монет, после того как он был установлен в отеле Emirates Palace в Абу-Даби. Первоначально машина была задумана немецким бизнесменом Томасом Гайслером, который указывал, что эмират лучше всего подходит для запуска изобретения из-за высокого спроса в регионе на золото.