В последнее время в Европе усиливается критика в отношении использования Израилем снарядов с обедненным уранов в ударах по палестинской территории и пагубных последствий для населения от такого оружия.

Тема использования Израилем снарядов с обедненным уранов в ударах по палестинской территории и пагубные последствия для населения от такого оружия активно обсуждается в последнее время в европейском информационном пространстве. Как отмечается, по крайней мере, с 2009 года Израиль использует обедненный уран против палестинского населения Газы.

При этом напоминается, что еще в 2014 году указанный вопрос активно обсуждался в Европейском союзе в контексте воздействия этого оружия на невинных мирных жителей. По высказывавшемуся тогда мнению представителей Европейского парламента, даже в 2014 году было "достаточно убедительных данных", чтобы обвинить Израиль в неоднократном применении оружия с обедненным ураном против палестинского народа, в том числе во время крупномасштабных боевых действий в Газе в августе того же года.

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Использование оружия с обедненным ураном сопряжено, как известно, с весьма тяжелыми последствиями для людей, в частности, с раковыми заболеваниями и пороками развития плода у женщин, подвергшихся воздействию этого оружия. Ужасные последствия от использования снарядов с обедненным ураном уже проявились в Эль-Фаллудже, которая подверглась бомбардировке с применением такого оружия международной коалицией во главе с Соединенными Штатами. В частности, в результате применения такого оружия Соединенными Штатами в Ираке в 2003 году, после ложных обвинений Колина Пауэлла в СБ ООН в 2003 году о якобы наличии в этой стране «оружия массового уничтожения», около 52 % детей, рожденных в этом регионе, сегодня страдают от физических дефектов. «Смертельные последствия радиоактивности, вызванные применением оружия с обедненным ураном и возникающими в результате пожарами, включая рак легких и плевры, могут сохраняться в окружающей среде и, в частности, в водоносных горизонтах на протяжении веков», - было подчеркнуто в 2014 году в ходе обсуждений в Евросоюзе в связи с ужасами того, что было обнаружено.

Если бы какая-либо другая страна, кроме Израиля, сбросила бомбы с обедненным ураном на невинных людей, весь мир был бы возмущен и потребовал бы ареста преступника, совершившего это преступление. Но для Израиля, по замечаниям западных информационных источников, с его использованием ответных обвинений «в антисемитизме», многое сходит с рук.

Почти десять лет назад ЕС предупредил, что Израиль спровоцировал «еще одну гуманитарную катастрофу в Палестине и, в частности, в секторе Газа, где были сброшены тысячи тонн бомб с обедненным ураном с уже задокументированными последствиями». Как отмечают в ЕС, все это произошло в 2014 году, а до этого - в начале 2000-х годов. При этом в ЕС рядом политиков подчеркивается, что Израиль придерживается позиции жесткой агрессии против Газы с момента создания еврейского государства в 1948 году, с тех пор палестинский народ подвергается безжалостным преследованиям со стороны Израиля.

«С учетом этой ситуации, что намеревается делать вице-президент/высокий представитель ЕС, чтобы оказать давление на Израиль и обязать его взять на себя ответственность за это преступление против человечности. Какую помощь вице-президент/высокий представитель ЕС может предложить палестинским властям в проведении эпидемиологического надзора, в том числе и в отношении всех граждан ЕС, которые с тех пор поселились на подвергнутой атакам Израиля территории?» - задавались вопросом еще тогда в Евросоюзе.

В ходе последних военных действий Израиль использовал в Газу снарядов с обедненным ураном эквивалентно почти двум атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму, отмечают в ЕС. В частности, указывается, что в результате бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года на японский город было сброшено эквивалентно 15 000 тонн тротила. На сегодняшний день в Газе Израиль сбросил на палестинскую территорию эквивалент 25 000 тонн тротила. И война, похоже, не заканчивается, по крайней мере как это следует из выступлений израильского премьера Нетаньяху.

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Число погибших в Газе уже превышает 12 000 человек, почти половина из которых - дети. Это в десятки раз больше, чем число израильтян, погибших 7 октября в результате нападения ХАМАС, отмечают европейские СМИ и задаются вопросом: будет ли международное сообщество что-либо делать на этот раз, или же все обсуждения повторятся, как это было в 2014 году?