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vizir47
В США хотят разрешить управляемым ИИ беспилотникам принимать решение об атаках на людей
Согласно публикуемой различными СМИ информации, США переходят к рассмотрению предоставления разрешения управляемым ИИ дронам самостоятельно принимать решения об убийстве людей на поле боя.

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На фоне превращения в реальность существования управляемых искусственным интеллектом (ИИ) беспилотников-убийц и обсуждения в Организации Объединенных Наций многими странами ограничения их использования, США переходят к рассмотрению предоставления разрешения таким  дронам самостоятельно принимать решения об убийстве людей на поле боя.

https://images.newscientist.com/wp-content/uploads/2023/10/12155944/SEI_175538505.jpg?width=1200

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Дебаты о рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта, привлекли новое внимание в последние дни в связи с борьбой за контроль над OpenAI - ведущей мировой компании в области ИИ, лидеры которой, похоже, разошлись во мнениях относительно того, достаточно ли компанией учитываются опасности этой технологии. Неоднозначная позиция, занятая по этому вопросу в ООН США и некоторыми другими крупными державами, усилила беспокойство среди небольших стран, которые заявляют о своем   беспокойстве тем, что смертоносное автономное оружие может стать обычным явлением на поле боя до того, как будет достигнуто какое-либо соглашение о правилах его применения.

Как следует из публикации The New York Times,  Соединенные Штаты стремятся достичь быстрого прогресса в разработке и внедрении новых технологий, которые потенциально могут изменить характер ведения войны, передав принятие решений о жизни и смерти людей автономным беспилотным летательным аппаратам, оснащенным программами ИИ.

“Это действительно один из самых важных переломных моментов для человечества”, - сказал в интервью американскому изданию Александр Кментт, директор отдела контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Австрии и главный переговорщик Австрии по этому вопросу в ООН,  предупреждая о риске экзистенциального кризиса для человечества. По словам Кментта, приближается момент, когда нам придется решить, пресекать ли новые технологии в зародыше или жить в кошмарной научно-фантастической реальности-антиутопии, которую мы создали. «Если мы будем ждать слишком долго, мы действительно пожалеем об этом», - сказал он. «Скоро технологии станут дешевыми, легкодоступными и повсеместными. И люди спросят себя: Почему мы не действовали достаточно быстро, чтобы попытаться ограничить это, когда у нас была возможность?»

Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун также недавно предупредил представителей ООН на заседании: «Речь идет не о сюжете антиутопического романа, а о надвигающейся реальности».

Как отмечает The New York Times, некоторые официальные лица Пентагона уже выступили за использование в боевых действиях управляемых ИИ беспилотников, чтобы получить тактическое преимущество над Китаем.

Стремительный прогресс в области искусственного интеллекта и интенсивное использование управляемых ИИ дронов в конфликтах на Украине   и Ближнем Востоке, в совокупности сделали этот вопрос гораздо более актуальным. До сих пор решение о выполнении дронами смертоносных миссий принималось людьми-операторами, но разрабатывается программное обеспечение, которое вскоре позволит им самостоятельно находить и выбирать цели.

К этому, в частности, призывает министр ВВС США Фрэнк Кендалл, недавно подчеркнувший, что миру пора перейти на использование новых технологий. «Индивидуальные решения или отсутствие индивидуальных решений - это разница между победой и поражением – и вы не проиграете», - сказал Кендалл.

Официальные лица Пентагона ясно дали понять, что они готовятся к широкомасштабному развертыванию автономного оружия. Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс объявила этим летом, что вооруженные силы США в ближайшие два года “развернут привлекательные автономные системы в масштабе нескольких тысяч”.

Согласно NewScientist.com Украина уже начала применять беспилотники, управляемые искусственным интеллектом в проводимой на ее территории СВО, используя роботов-убийц для нанесения тактических ударов без вмешательства человека-оператора.

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#вооруженное противостояние #автономное оружие #использование управляемых ии беспилотников
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